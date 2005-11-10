Brasile, Lula batte Bolsonaro jr. e se la ride: "Non vincono mai, come il Corinthians"

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, nuovamente eletto dopo una battaglia con Bolsonaro jr., ha scherzato sul difficile momento del durante il suo discorso dopo la conferma della vittoria elettorale in un hotel di San Paolo.

Dalla platea si è levato un coro sul Corinthians e, interrompendo il suo intervento, il presidente ha risposto con ironia alla provocazione, collegando la situazione della squadra al periodo complicato vissuto dalla famiglia Bolsonaro: "Mi incontrerò anche con il Corinthians, perché il Corinthians ha perso un'altra partita... dove andiamo? Sembra Bolsonaro, perde soltanto", ha dichiarato il presidente brasiliano tra le risate dei presenti.

La battuta fa riferimento alle recenti difficoltà del Timão, club tifato da Lula e protagonista di una fase negativa sul piano sportivo.