San Geronimo salva il Marsiglia. Rulli: "Qui bisogna giocare e difendere con il cuore"

L’Olympique Marsiglia ritrova il sorriso nel momento giusto. Nel posticipo della 16ª giornata di Ligue 1, l’OM ha superato il Monaco per 1-0 al termine di una sfida durissima, spezzando una serie di due gare senza vittorie in campionato. Reduce dall’impegno dispendioso di Champions League contro l’Union Saint-Gilloise, la squadra di Roberto De Zerbi è apparsa a tratti affaticata, ma ha saputo stringere i denti e colpire al momento opportuno. Ancora una volta, a decidere è stato Mason Greenwood, ormai uomo simbolo della stagione marsigliese.

Se l’inglese si è preso copertine e titolo di uomo partita, il successo porta però anche la firma pesantissima di Gerónimo Rulli. Il portiere argentino, arrivato nell’estate 2024, sta vivendo una stagione di altissimo livello, persino superiore alla precedente e a 33 anni si sta confermando come uno dei pilastri dell’OM, decisivo sia in Ligue 1 che in Champions. Contro il Monaco ha sfoderato una prestazione maiuscola, respingendo ogni tentativo dei monegaschi e mantenendo inviolata la porta.

Nel post partita, Rulli ha preferito dividere i meriti con la squadra, sottolineando l’importanza del lavoro collettivo e di alcuni interventi difensivi provvidenziali. Poi, parole che sanno di dichiarazione d’amore per il club: "A Marsiglia bisogna difendere con il cuore. Qui un anno vale come tre o quattro altrove". De Zerbi, dal canto suo, ha elogiato il suo portiere e il coraggio della squadra. L’OM sa di poter contare su un Rulli totalmente coinvolto, in campo e fuori, per costruire una stagione ambiziosa.