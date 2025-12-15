Foden rinato ma Guardiola non si accontenta: "Deve gestire meglio ritmo e possesso"

Nonostante il netto successo del Manchester City sul campo del Crystal Palace (0-3), Pep Guardiola non si è detto pienamente soddisfatto della prestazione dei suoi e in particolare di Phil Foden. Il City ha controllato a lungo il possesso e ha colpito con la qualità dei suoi uomini migliori: doppietta di Erling Haaland e gol di Foden al 69’, su assist di Rayan Cherki, per chiudere una gara mai davvero in discussione.

Eppure, a fine partita, l’attenzione di Guardiola si è concentrata proprio sul giovane inglese. Pur riconoscendone l’impatto decisivo, il tecnico catalano ha evidenziato aspetti del suo gioco che non lo hanno convinto. "Ha perso troppi palloni, era troppo frettoloso in ogni scelta", ha spiegato Pep. "Phil deve imparare a gestire meglio il ritmo, a giocare con più calma, conservare il possesso, far girare la palla e cambiare passo solo nel momento giusto".

Parole dure solo in apparenza, perché il discorso di Guardiola si è poi allargato a una visione più ampia. "È ancora molto giovane", ha ricordato l’allenatore. "Ha un enorme margine di miglioramento, ascolta, lavora e, nonostante tutto, sta disputando una stagione straordinaria". Un richiamo che suona più come uno stimolo che come una critica vera e propria. Con 10 gol complessivi in tutte le competizioni, Foden resta una pedina centrale nello scacchiere del City. Ma Guardiola, fedele alla sua filosofia, non si accontenta: anche quando si vince con autorità, l’obiettivo è spingere i suoi talenti verso un livello di eccellenza ancora più alto.