Nico Schlotterbeck a un bivio: rinnovo col Borussia Dortmund o il salto nel Real Madrid?

Il Borussia Dortmund si trova davanti a un ostacolo di quelli difficili da aggirare nella trattativa per il rinnovo di Nico Schlotterbeck. Un ostacolo che porta il nome del Real Madrid; secondo quanto riportato dalla Bild, il difensore centrale non avrebbe ancora sciolto le riserve sul prolungamento del contratto in scadenza nel 2027, anche perché il club spagnolo avrebbe già manifestato concretamente il proprio interesse, facendo sapere al giocatore di voler puntare su di lui.

Stando al quotidiano tedesco, la decisione definitiva sul futuro del classe 1999 dovrebbe arrivare prima degli impegni internazionali di marzo contro Svizzera e Ghana. Al momento, le uniche due opzioni realmente prese in considerazione dal difensore sarebbero la permanenza al Dortmund o il trasferimento al Real Madrid. In passato anche il Bayern Monaco aveva monitorato la situazione, ma la priorità dei bavaresi resta legata al dossier Upamecano, ritenuto più urgente. Il Real Madrid, invece, avrebbe in programma un doppio investimento nel reparto arretrato durante la prossima estate e sarebbe alla ricerca di due centrali, di cui uno mancino: identikit che corrisponde perfettamente a quello di Schlotterbeck. Il costo dell’operazione si aggirerebbe tra i 40 e i 50 milioni di euro.

A Madrid, infatti, si prepara una mini rivoluzione difensiva: in estate scadranno i contratti di David Alaba e Antonio Rüdiger, rendendo necessario intervenire sul mercato. Per Schlotterbeck, a 26 anni, potrebbe essere il momento ideale per il salto definitivo in un top club europeo.