Borussia Monchengladbach salvo grazie a Tabakovic, giustiziere dell'Italia. Passetto del Wolfsburg
Si chiude la 32^ giornata della Bundesliga tedesca. Nel tardo pomeriggio il Borussia Monchengladbach ha raggiunto la matematica salvezza vincendo di misura contro il Borussia Dortmund, grazie al gol del bosniaco Tabakovic (autore del gol del pari nel playoff vinto ai rigori dalla Bosnia Erzegovina contro l'Italia a Zenica). Pareggio fra Friburgo e Wolfsburg. Se il Friburgo rimane in piena corsa per un posto in Europa, il Wolfsburg fa un piccolo passo verso la salvezza.
I risultati del pomeriggio:
Borussia Monchengladbach - Dortmund 1-0
88' Tabakovic
Friburgo - Wolfsburg 1-1
55' Koulierakis (W), 75' Lienhart (F)
Il programma completo
Bayern - Heidenheim 3-3
Werder Brema - Augsburg 1-3
Francoforte - Amburgo 1-2
Hoffenheim - Stoccarda 3-3
Union Berlino - Colonia 2-2
Leverkusen - Lipsia 4-1
St. Pauli - Mainz 1-2
Borussia Monchengladbach - Dortmund 1-0
Friburgo - Wolfsburg 1-1
Questa la classifica di Bundesliga
Bayern 83 punti (32 partite giocate)
B. Dortmund 67 (32)
RB Lipsia 62 (31)
Leverkusen 58 (32)
Stoccarda 58 (32)
Hoffenheim 58 (32)
Friburgo 44 (32)
Eintracht 43 (32)
Augusta 40 (32)
Mainz 37 (32)
B. Monchengladbach 35 (32)
Augsburg 34 (32)
Union Berlino 33 (32)
Colonia 32 (32)
Brema 32 (32)
St. Pauli 26 (32)
Wolfsburg 26 (32)
Heidenheim 23 (32)