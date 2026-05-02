Bundesliga, il 32° turno: Bayer-Lipsia e Hoffenheim-Stoccarda decisive per la Champions
La 32ª giornata di Bundesliga Il programma propone il testacoda Bayern-Heidenheim, con i bavaresi già sicuri del titolo e con la testa rivolta al ritorno della semifinale contro il PSG. Ne potrebbero approfittare gli ospiti per riportarsi in corsa per la salvezza. Hoffenheim-Stoccarda può valere il quarto posto, così come il big match di giornata - Leverkusen-Lipsia - può sancire la qualificazione dei sassoni alla prossima Champions.
Il programma completo
Bayern - Heidenheim
Brema - Augusta
Francoforte - Amburgo
Hoffenheim - Stoccarda
Union Berlino - Colonia
Leverkusen - Lipsia
St. Pauli - Magonza
Monchengladbach - Dortmund
Friburgo - Wolfsburg
Dortmund - Francoforte
Classifica
Bayern 82
Dortmund 67
RB Lipsia 62
Stoccarda 57
Hoffenheim 57
Leverkusen 55
Francoforte 43
Friburgo 43
Augusta 37
Magonza 34
Monchengladbach 32
Brema 32
Union Berlino 32
Colonia 31
Amburgo 31
St. Pauli 26
Wolfsburg 25
Heidenheim 22
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