OM, De Zerbi: "Mi vedo qua ancora a lungo. A maggio essere in corsa in tutte le competizioni"

Intervenuto oggi in conferenza stampa, il tecnico dell'Olympique Marsiglia Roberto De Zerbi ha commentato: "Mi vedo ancora qui a lungo termine. Vorrei restare più di tre anni ed essere uno degli allenatori più importanti qui. Mi sento bene anche in mezzo alle critiche e al trambusto. Non mi offendo; molte critiche sono ingiuste. Vorrei restare qui a lungo, se tutti sono contenti. È un privilegio lavorare qui. Vorrei arrivare a maggio e competere in tutte le competizioni.

Vorrei che continuassimo la nostra corsa in Champions League, che arrivassimo fino in fondo. Perché non avere questa ambizione? Gennaio sarà cruciale perché affronteremo PSG e Lens in campionato, abbiamo Supercoppa in Kuwait, due partite di Champions League e una di Coppa di Francia. Per raggiungere questo obiettivo, non possiamo semplicemente accendere i riflettori a gennaio; dobbiamo gestire le cose in anticipo. Dobbiamo fare le scelte in anticipo. A Metz, Vaz è partito titolare e abbiamo vinto 3-0. Cerco di coinvolgere tutti i giocatori e di fare le scelte migliori prima delle partite.

Superare la delusione contro il Tolosa? Vedremo domani, ma credo di sì perché i giocatori sono intelligenti. Non abbiamo vinto contro il Tolosa; abbiamo subito un gol piuttosto brutto, ma una rimessa laterale da 40 metri al 92° minuto non cambierà le cose. Ci è costato due punti e il primo posto in classifica, ma se non avessimo subito gol, avremmo detto cose positive. Dobbiamo concentrarci sugli aspetti positivi, perché ce ne sono. Si tratta di avere carattere".