OM, De Zerbi: "Mi vedo qua ancora a lungo. A maggio essere in corsa in tutte le competizioni"
Intervenuto oggi in conferenza stampa, il tecnico dell'Olympique Marsiglia Roberto De Zerbi ha commentato: "Mi vedo ancora qui a lungo termine. Vorrei restare più di tre anni ed essere uno degli allenatori più importanti qui. Mi sento bene anche in mezzo alle critiche e al trambusto. Non mi offendo; molte critiche sono ingiuste. Vorrei restare qui a lungo, se tutti sono contenti. È un privilegio lavorare qui. Vorrei arrivare a maggio e competere in tutte le competizioni.
Vorrei che continuassimo la nostra corsa in Champions League, che arrivassimo fino in fondo. Perché non avere questa ambizione? Gennaio sarà cruciale perché affronteremo PSG e Lens in campionato, abbiamo Supercoppa in Kuwait, due partite di Champions League e una di Coppa di Francia. Per raggiungere questo obiettivo, non possiamo semplicemente accendere i riflettori a gennaio; dobbiamo gestire le cose in anticipo. Dobbiamo fare le scelte in anticipo. A Metz, Vaz è partito titolare e abbiamo vinto 3-0. Cerco di coinvolgere tutti i giocatori e di fare le scelte migliori prima delle partite.
Superare la delusione contro il Tolosa? Vedremo domani, ma credo di sì perché i giocatori sono intelligenti. Non abbiamo vinto contro il Tolosa; abbiamo subito un gol piuttosto brutto, ma una rimessa laterale da 40 metri al 92° minuto non cambierà le cose. Ci è costato due punti e il primo posto in classifica, ma se non avessimo subito gol, avremmo detto cose positive. Dobbiamo concentrarci sugli aspetti positivi, perché ce ne sono. Si tratta di avere carattere".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.