PSG-Lione, le formazioni ufficiali: Luis Enrique sfida Fonseca con Torres titolare

È tempo di big match in Ligue 1. Per il posticipo dell'ottava giornata di campionato il Paris Saint-Germain ospita l'Olympique Lione in una sfida d'alta classifica che mette di fronte due squadre con grandi ambizioni.

Il PSG di Luis Enrique scende in campo con il 4-3-3. Tra i pali spazio a Matvey Safonov, protetto dalla linea difensiva composta da Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho e Warren Zaïre-Emery. A centrocampo il tecnico spagnolo si affida al trio formato da João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz. In attacco c'è Ferran Torres al centro del reparto offensivo, supportato dagli esterni Maghnés Akliouche e Désiré Doué.

Anche il Lione risponde con un 4-3-3. Paulo Fonseca punta su Dominik Greif in porta, con Zachary Athekame, Félix Bacher, Moussa Niakhaté e Abner Vinícius davanti al portiere slovacco. In mezzo al campo spazio a Tanner Tessmann e Corentin Tolisso, con Tyler Morton nel ruolo di regista davanti alla difesa. Il tridente offensivo dei Gones sarà composto da Khalis Merah, Ernest Nuamah e Julien Duranville, chiamati a mettere in difficoltà la retroguardia parigina.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Zaire-Emery; Neves, Vitinha, Ruiz; Doue, Torres, Akliouche.

Lione (4-3-3): Greif; Athekame, Bacher, Niakhate, Abner; Tessmann, Morton, Tolisso; Nuamah, Merah, Duranville.