PSG, Digne scivola nelle gerarchie: contro il Lione c'è Zaire-Emery a sinistra

L'avventura bis di Lucas Digne al Paris Saint-Germain continua a essere più complicata del previsto. Tornato a Parigi in estate dopo l'esperienza all'Aston Villa, il terzino sinistro francese, acquistato per circa 8 milioni di euro, non è ancora riuscito a convincere pienamente Luis Enrique e a conquistarsi un ruolo stabile nelle rotazioni della squadra.

Le aspettative erano elevate, considerando l'esperienza internazionale del classe 1993 e il suo passato in grandi club europei, ma le prime prestazioni non gli hanno garantito una posizione centrale nel progetto tecnico del PSG. La situazione si è ulteriormente complicata dopo la grande prova di Lucas Hernandez contro il Barcellona, nella vittoria per 4-2 dei parigini: l'ex Bayern Monaco ha guadagnato consensi importanti agli occhi dell'allenatore, modificando gli equilibri sulla fascia sinistra.

Secondo quanto riportato da L'Équipe, Digne sarebbe ora scivolato al terzo posto nelle gerarchie del ruolo, alle spalle di Nuno Mendes e dello stesso Hernandez. Una posizione che limita ulteriormente le sue possibilità di trovare spazio. Un segnale evidente arriva anche dalla sfida di questa sera contro il Lione: Luis Enrique ha infatti deciso di non schierarlo titolare, affidandosi ancora una volta a una soluzione d'emergenza come Warren Zaire-Emery, adattato come terzino sinistro..

Nonostante il momento delicato, Digne non sembra intenzionato ad arrendersi. L'ex Aston Villa ha raccolto diversi apprezzamenti all'interno dello spogliatoio per professionalità e atteggiamento e starebbe lavorando intensamente sulla condizione fisica per farsi trovare pronto alla prima occasione. Finora ha totalizzato appena 247 minuti dal suo ritorno al PSG, ma il terzino è determinato a ribaltare la situazione e riconquistare la fiducia di Luis Enrique. A Parigi, però, la concorrenza è diventata sempre più forte e il margine di errore sempre più ridotto.