Marsiglia, la crisi è alle spalle: 5 vittorie nelle ultime 7 partite, Gouiri è il trascinatore

Sembrava un inizio di stagione destinato a lasciare pesanti conseguenze, ma il Marsiglia ha finalmente cambiato marcia. Dopo una sola vittoria nelle prime giornate e una serie negativa di cinque sconfitte consecutive a settembre, l'OM ha trovato equilibrio e risultati, risalendo rapidamente la classifica.

Dalla crisi al rilancio

La squadra guidata da Bruno Genesio arriva ora da quattro successi consecutivi in Ligue 1 e tre vittorie di fila considerando tutte le competizioni. Un cambio di passo evidente dopo un periodo complicato, segnato anche da un mercato estivo difficile e da una fase di adattamento inevitabile per una rosa profondamente rinnovata. I successi in campionato ha riportato il Marsiglia a ridosso delle posizioni europee: la formazione francese si trova infatti a soli tre punti dal secondo posto occupato dal Lilla di Davide Ancelotti.

Gouiri l'uomo del momento

Tra i protagonisti della rinascita c'è sicuramente Amine Gouiri. L'attaccante algerino sta vivendo un momento straordinario: nelle ultime cinque partite ha realizzato tre gol e fornito due assist, diventando uno dei riferimenti offensivi più importanti della squadra. Il momento positivo è stato però parzialmente frenato dall'Europa League, dove il Marsiglia ha trovato la prima vittoria della sua campagna europea contro il Bayer Leverkusen dopo due sconfitte nelle prime due giornate. Un segnale importante per un gruppo che sembra finalmente aver trovato la propria identità.