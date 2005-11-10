Osimhen si opera al ginocchio: intervento in artroscopia, il Galatasaray perde il suo bomber

Brutte notizie per il Galatasaray, che dovrà fare a meno di Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano ha riportato un problema al ginocchio sinistro nel corso della sfida di UEFA Champions League contro lo Stoccarda; gli accertamenti strumentali effettuati successivamente hanno evidenziato la presenza di una distorsione rimediata durante la gara.

Attraverso un comunicato ufficiale, il club di Istanbul ha reso noto che il giocatore sarà sottoposto nella giornata di domani a un intervento chirurgico in artroscopia presso l'ospedale Acıbadem di Maslak. L'operazione sarà eseguita dal medico sociale Yener İnce.

Salta la prossima partita

L'infortunio costringerà inevitabilmente Osimhen a fermarsi. Il Galatasaray ha infatti confermato che il centravanti è stato escluso dall'elenco dei convocati per la partita in programma domani contro l'Amedspor, dovendo iniziare immediatamente il percorso che lo porterà all'intervento e, successivamente, alla riabilitazione. Salterà anche gli impegni con la nazionale nigeriana.

La società non ha ancora comunicato i tempi di recupero dell'ex Napoli, che saranno valutati soltanto dopo l'operazione e in base all'evoluzione del decorso post-operatorio.