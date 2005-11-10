Barcellona, Yamal è il più decisivo: numeri da fuoriclasse, ora la sfida con l'Atletico

Il Barcellona si prepara alla sfida del Metropolitano contro l'Atletico Madrid, una gara che potrebbe avere un peso enorme nella corsa al titolo. I blaugrana arrivano all'appuntamento da primi in classifica con due punti di vantaggio sulla squadra di Diego Simeone, consapevoli che un risultato positivo permetterebbe di difendere la vetta. Tra gli uomini più attesi c'è ancora una volta Lamine Yamal; l'esterno offensivo classe 2007 sta vivendo una stagione straordinaria e i suoi numeri confermano un rendimento fuori dal comune: tra Liga e Champions League ha già realizzato 13 gol e fornito 11 assist, partecipando direttamente a 24 reti del Barcellona.

Numeri migliori dei big d'Europa

Nessun giocatore in Europa ha prodotto un impatto offensivo paragonabile. Alle spalle di Yamal c'è il compagno Raphinha, fermo a quota 22 tra gol e assist, mentre Kylian Mbappé occupa il terzo posto con 19 partecipazioni. Più indietro anche due bomber come Harry Kane e Erling Haaland, rispettivamente a 16 e 14. Il talento catalano arriva inoltre al grande appuntamento con cinque gol nelle ultime partite e con un minutaggio da leader: 1.263 minuti giocati, più di qualsiasi altro calciatore del Barcellona. Hansi Flick lo ha elogiato recentemente: "Per me, in questo momento, Lamine è il miglior giocatore del mondo. Quando è al cento per cento, il suo rendimento è eccezionale".

Vietato fermarsi

Dopo il Trofeo Kopa conquistato per la terza volta e il record strappato a Mbappé come miglior marcatore Under 20 nella storia della Champions League, Yamal punta ora a lasciare ancora il segno.