Inghilterra, Palmer è il grande epurato. Tuchel: "Non c'è nulla di personale"

Diramata la lista dei giocatori convocati per le prossime sfide dell'Inghilterra, contro Croazia e Spagna: in terra britannica partono le reazioni in particolare per la mancata convocazione di Cole Palmer. Già escluso dal Mondiale, l'ultima volta in cui l'attaccante del Chelsea è stato considerato dal commissario tecnico Thomas Tuchel risale alla doppia amichevole di marzo.

Inghilterra, Tuchel spiega l'esclusione di Palmer

Palmer è in forma e un controllo dello staff medico inglese con il Chelsea ha confermato che è in forma e pronto a giocare questo fine settimana. Ma Tuchel ha dato la priorità ai giocatori che erano disponibili e pronti già nella precedente pausa internazionale: questa la spiegazione data dopo la diramazione della lista dal tecnico tedesco. Palmer in questo inizio di stagione ha messo a segno 3 gol e 3 assist in 9 gare di Premier, con altri due gol in due apparizioni in EFL Cup. Durante il mandato di Tuchel, Palmer non è stato disponibile per la nazionale a causa di infortuni vari per tre volte.

Queste le parole di Tuchel in risposta sull'assenza di Palmer: "Non c'è nulla di personale nella scelta su Palmer. Non abbiamo mai pensato che Cole non abbia la mentalità giusta per venire a giocare con noi, ma c'è concorrenza. Per me conta solamente il campo e ciò che i giocatori mostrano. Immagino che tutti facciano di tutto per conquistare la chiamata dell'Inghilterra e Palmer non è un'eccezione. Voglio dare merito a chi ha fatto un lavoro straordinario nell'ultima sosta delle nazionali, ho fiducia in loro".