Jorge Jesus spiega la vicenda, Ronaldo torna a Lisbona: visita a un centro di padel

All'indomani dell'ufficializzazione del suo addio alla nazionale portoghese, Cristiano Ronaldo è stato avvistato a Lisbona. Il fuoriclasse lusitano ha trascorso la mattinata in un centro di padel della capitale, lasciando successivamente il complesso, come documentato dalle immagini esclusive diffuse dall'emittente SIC Notícias.

L'ex capitano si trova nel suo Paese da un paio di giorni insieme al figlio Cristianinho, attualmente impegnato con la nazionale Under 17, con cui è stato convocato in questa finestra internazionale.

La chiusura di un'epoca

La presenza di Ronaldo in Portogallo arriva poche ore dopo l'annuncio del ritiro dalla Seleção, con cui ha scritto pagine indelebili della storia del calcio. In maglia lusitana ha collezionato il record assoluto di 234 presenze e 146 reti, conquistando l'Europeo del 2016 e due edizioni della Nations League, nel 2019 e nel 2025. L'epilogo della sua avventura internazionale è stato però segnato dalla rottura con il commissario tecnico Jorge Jesus, che poco fa ha spiegato la sua posizione durante la conferenza di presentazione dei convocati (la prima lista senza CR7). Ronaldo aveva lasciato il ritiro della nazionale alla vigilia della sfida contro la Danimarca, accusando l'allenatore di non aver mantenuto la parola. Una scelta che gli era costata una squalifica di 30 giorni, già scontata, oltre a una multa. Il suo ultimo incontro con il Portogallo resta l'1-0 contro il Galles del 24 settembre.