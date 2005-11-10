Inghilterra, i fratelli Bellingham insieme per la prima volta: Jobe convocato da Tuchel

La prossima sosta per le nazionali regalerà un momento speciale alla famiglia Bellingham. Per la prima volta Jude e Jobe faranno infatti parte della stessa convocazione dell'Inghilterra maggiore. Thomas Tuchel ha deciso di chiamare il centrocampista del Borussia Dortmund per le sfide di Nations League contro Croazia e Spagna, permettendogli di condividere lo spogliatoio con il fratello maggiore, ormai pilastro della nazionale inglese e del Real Madrid.

Per Jobe, 21 anni, si tratta della prima chiamata con i Three Lions dopo il percorso nelle selezioni giovanili, culminato con la fascia da capitano dell'Under 21. L'esordio potrebbe arrivare il 12 novembre a Wembley contro la Croazia, mentre tre giorni più tardi l'Inghilterra sarà impegnata in trasferta contro la Spagna.

Dalle giovanili al Borussia Dortmund

I due fratelli hanno seguito un percorso molto simile. Entrambi sono cresciuti nel settore giovanile del Birmingham prima di approdare al Borussia Dortmund, trampolino di lancio verso il calcio internazionale. Jude, oggi stella del Real Madrid, aveva confidato tempo fa: "Giocare con mio fratello per l'Inghilterra sarebbe il sogno più grande della mia vita".

Tuchel spiega

Spiegando la scelta, Tuchel ha elogiato il più giovane dei Bellingham: "È un giocatore che si distingue da tempo, è il capitano dell'Under 21. A Dortmund ha trovato continuità, oggi è un titolare fisso nel Borussia Dortmund e un elemento molto influente". Nella lista trovano spazio anche il giovane Josh King del Fulham, alla prima convocazione, mentre Cole Palmer resta escluso per scelta tecnica.