Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Inghilterra, i fratelli Bellingham insieme per la prima volta: Jobe convocato da Tuchel

Michele Pavese
autore
Michele Pavese
Oggi alle 17:27Calcio estero
06.11.2026 17:27Calcio estero
Fonti preferite
Il sogno diventa realtà. Una storia che parte da lontano e si arricchisce di un nuovo capitolo entusiasmante
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

La prossima sosta per le nazionali regalerà un momento speciale alla famiglia Bellingham. Per la prima volta Jude e Jobe faranno infatti parte della stessa convocazione dell'Inghilterra maggiore. Thomas Tuchel ha deciso di chiamare il centrocampista del Borussia Dortmund per le sfide di Nations League contro Croazia e Spagna, permettendogli di condividere lo spogliatoio con il fratello maggiore, ormai pilastro della nazionale inglese e del Real Madrid.

Per Jobe, 21 anni, si tratta della prima chiamata con i Three Lions dopo il percorso nelle selezioni giovanili, culminato con la fascia da capitano dell'Under 21. L'esordio potrebbe arrivare il 12 novembre a Wembley contro la Croazia, mentre tre giorni più tardi l'Inghilterra sarà impegnata in trasferta contro la Spagna.

Dalle giovanili al Borussia Dortmund

I due fratelli hanno seguito un percorso molto simile. Entrambi sono cresciuti nel settore giovanile del Birmingham prima di approdare al Borussia Dortmund, trampolino di lancio verso il calcio internazionale. Jude, oggi stella del Real Madrid, aveva confidato tempo fa: "Giocare con mio fratello per l'Inghilterra sarebbe il sogno più grande della mia vita".

Tuchel spiega

Spiegando la scelta, Tuchel ha elogiato il più giovane dei Bellingham: "È un giocatore che si distingue da tempo, è il capitano dell'Under 21. A Dortmund ha trovato continuità, oggi è un titolare fisso nel Borussia Dortmund e un elemento molto influente". Nella lista trovano spazio anche il giovane Josh King del Fulham, alla prima convocazione, mentre Cole Palmer resta escluso per scelta tecnica.

Articoli correlati

Immagine news 1
Real, il taconazo di Bellingham da MVP: "Istinto e un pizzico di qualità. Meglio Valverde"
Immagine news 2
Per Mourinho prima missione compiuta: Bellingham è rinato, anzi ritornato ai livelli del 1°anno
Immagine news 3
Bellingham: "Vittoria fondamentale". Poi racconta il gol di tacco: "È stato puro istinto"

Altre notizie Calcio estero

Oggi
Immagine news 1
18:27 Calcio estero
Marsiglia, la crisi è alle spalle: 5 vittorie nelle ultime 7 partite, Gouiri è il trascinatore
Immagine news 2
17:54 Calcio estero
Owono resta ad Andorra e rinuncia alla nazionale: il portiere "non esce più di casa"
Immagine news 3
17:42 Calcio estero
Jorge Jesus spiega la vicenda, Ronaldo torna a Lisbona: visita a un centro di padel
Immagine news 4
17:27 Calcio estero
Inghilterra, i fratelli Bellingham insieme per la prima volta: Jobe convocato da Tuchel
Immagine news 5
17:12 Calcio estero
Osimhen si opera al ginocchio: intervento in artroscopia, il Galatasaray perde il suo bomber
Immagine news 6
15:18 Calcio estero
Inghilterra, Palmer è il grande epurato. Tuchel: "Non c'è nulla di personale"
Immagine news 7
14:56 Calcio estero
Cristiano Ronaldo, il ct del Portogallo: "Colpa mia? No, forse ho accelerato i tempi"
Immagine news 8
14:27 Calcio estero
Rasfhord esalta Yamal, ma precisa: "Non vedremo mai più uno come Messi"
Immagine editoriale di Lorenzo Di Benedetto
L'incredibile controsenso post derby di Milan e Inter. Amorim e la doppia faccia insospettabile: bene in Serie A, disastro in Europa. La terza risposta della Juve su Spalletti: Rennes, Napoli e AZ, la squadra è con lui. Anche grazie a Carnevali
Primo piano
Immagine top news n.0 Mancini non convoca Calò, l'agente tuona: "Mi auguro non sia morta la meritocrazia"
Immagine top news n.1 Juventus, segnali positivi da Celik e McKennie: oggi entrambi parzialmente in gruppo
Immagine top news n.2 Napoli, report medico: lesione all'adduttore della coscia sinistra per Di Lorenzo
Immagine top news n.3 Hojlund non è soddisfatto e l'ha detto chiaramente. Per l'estate c'è già una clausola
Immagine top news n.4 Italia, fuori Calò: è giusto. Lontani-Cassano, i conti tornano. Mancini, ma chi segna?
Immagine top news n.5 Ludi: "La parola scudetto è qualcosa di non associabile al Como in questo momento"
Immagine top news n.6 Il Napoli e un ritiro mal digerito: 7 anni fa fu ammutinamento. E Ancelotti saltò dopo un mese
Immagine top news n.7 Milan, Krosche sarà operativo dall'1 gennaio. Ma potrebbe anticipare il suo arrivo
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Investimenti ma anche programmazione, per un Como sempre più azzurro. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 È tra i grandi protagonisti della Lazio e Gasp… Lo avrebbe voluto alla Roma
Immagine news podcast n.2 Cosa faranno il Milan e la Juventus nel calciomercato di gennaio
Immagine news podcast n.3 Prima rinato, poi nel baratro: Porto e Lazio saranno decisive per Allegri?
Immagine news podcast n.4 Dimarco vuole rimanere all'Inter. Ma anche Calhanoglu e Thuram: il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Braglia: "Napoli, contro la Lazio una reazione da parte dei calciatori"
Immagine news Serie A n.2 Brambati: "Allegri via dal Napoli? Allora ADL deve pensare anche a Manna"
Immagine news Serie A n.3 Napoli, per Allegri è già scaduto il tempo? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine box news Serie A Parma, i convocati di Gilardino per il Bologna: assenti Bernabé, Drobnic e De Martis
Immagine box news Serie A Mancini non convoca Calò, l'agente tuona: "Mi auguro non sia morta la meritocrazia"
Immagine box news Serie A Juventus, segnali positivi da Celik e McKennie: oggi entrambi parzialmente in gruppo
Immagine box news Serie A Francia, i convocati di Zidane per Italia e Turchia: prima volta per Pagis, in 6 dalla Serie A
Immagine box news Serie A Parma, Lontani e la chiamata di Mancini: "E’ solo un punto di partenza"
Immagine box news Serie A La clausola di Hojlund, Milan su due difensori, Varela al posto di CR7: le top news delle 18
Serie B
Immagine box news Serie B Damiani, Silipo e Brunori, i tre dell'Ascoli pronti a sfidare il loro passato rosanero
Immagine box news Serie B Il miglior attacco sfida la difesa meno battuta: Ascoli-Palermo dà il via all'11ª giornata di B
Immagine box news Serie B Da Ascoli-Palermo a Benevento-Avellino, i convocati per l'11ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Modena, Galloppa: "La classifica ci sorride, ma ci saranno difficoltà. Belotti? Vediamo"
Immagine box news Serie B Cesena, Sandro Mencucci nuovo Executive Director: accordo fino a giugno
Immagine box news Serie B Catanzaro, Mignani: "Tornare a Cesena sarà un'emozione. Ma dobbiamo provare a vincere"
Serie C
Immagine box news Serie C Folgore Caratese, rescissione per Sarr dopo 3 gare. Criscitiello: "La salute viene prima"
Immagine box news Serie C Il Cosenza può tornare al San Vito-Marulla: la prima sarà contro la Casertana
Immagine box news Serie C Il Benevento premeva per averlo, ma Zanaboni ha preferito brillare nell'Atalanta U23
Immagine box news Serie C Serie C, da Reggiana-Ostiamare a Latina-Livorno, ecco le gare trasmesse dalla RAI
Immagine box news Serie C Ravenna, già venduti 1.100 biglietti per la sfida con Ronaldinho: pronta la Tribuna R10
Immagine box news Serie C Violenza sessuale di gruppo, tre condanne per gli ex giocatori del Bra
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto AZ-Juventus
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Ferencvaros, Amorim vuole tornare a sorridere anche in Europa
Immagine box news Pronostici Pronostico Porto-Napoli, ultima chiamata per Allegri?
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Olimpiade, rivoluzione nel calcio femminile: dal 2032 potrebbe giocare l'Under 23
Immagine box news Calcio femminile Tre italiane alla caccia del titolo negli USA: sono Bonansea, Di Guglielmo e Cantore
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Conosciamo bene Danimarca e Galles. Cercheremo di vincerle tutte"
Immagine box news Calcio femminile Nations League, l’Italia può sorridere: Danimarca, Islanda e Galles le avversarie
Immagine box news Calcio femminile Oggi il sorteggio della Nations League: la migliore e la peggiore ipotesi per l'Italia
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, Roma a punteggio pieno: la Juventus passa a Firenze, Inter seconda
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, grazie Kimi: il giorno in cui l'Italia è tornata sul tetto della Formula 1
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
6 novembre 2019, l'Atalanta guadagna il suo primo punto in Champions League. Contro Guardiola
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 11ª giornata
Sportissimo
Newsticker
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio