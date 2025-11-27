Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Tifosi dell'Olympiacos provocano Mbappé in francese: "Li ho sentiti, accento rivedibile"

Tifosi dell'Olympiacos provocano Mbappé in francese: "Li ho sentiti, accento rivedibile" TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:42Calcio estero
Michele Pavese

Kylian Mbappé ha trascinato il Real Madrid con un incredibile poker nella vittoria per 4-3 sul campo dell’Olympiacos, ma non prima di aver zittito un pubblico greco particolarmente caldo… e sorprendentemente provocatore. Alcuni tifosi dell’Olympiacos, durante il riscaldamento, avevano infatti cercato di innervosirlo con cori e battute in francese, seppur con un accento piuttosto improbabile.

"Sì, sì, li ho sentiti", ha raccontato Mbappé sorridendo dopo la partita. "Parlavano in un francese… diciamo rivedibile. L’accento era davvero pessimo. Ma fa parte del gioco: io ero concentrato su quello che dovevo fare, sul modo migliore per aiutare la squadra". E il campo ha parlato chiaro: tre gol in sette minuti, tra il 22’ e il 29’, dopo lo svantaggio iniziale firmato Chiquinho. In conferenza, il capitano dei Bleus ha voluto poi rispondere alle critiche secondo cui il Real sarebbe diventato Mbappé-dipendente. "È un’idea assurda", ha ribattuto. "Ognuno ha un ruolo. Il mio è segnare. Ma senza i miei compagni non vinceremmo. Parlare di dipendenza è un discorso da giornalisti, non da spogliatoio".

Ha preso posizione anche sulle voci riguardo un rapporto complicato con Xabi Alonso. "La verità è che siamo molto uniti", ha assicurato. "Quando si cambia progetto è normale che serva tempo, ma certe critiche non sono state giuste. Noi giocatori siamo tutti dalla parte dell’allenatore e del suo staff". Mbappé ha chiuso sottolineando la reazione del gruppo dopo tre gare senza vittorie: "Si è visto lo spirito. Siamo venuti qui per vincere e abbiamo vinto una partita fondamentale".

Articoli correlati
Poker e parole da leader. Mbappe: "Dobbiamo proteggere il mister e dare tutto per... Poker e parole da leader. Mbappe: "Dobbiamo proteggere il mister e dare tutto per il Real"
Real Madrid, Mbappé ne fa 4: "Quando giochi qui è normale che la gente parli" Real Madrid, Mbappé ne fa 4: "Quando giochi qui è normale che la gente parli"
Mbappé si accanisce sull'Olympiacos: poker servito (e tris in 7 minuti!) Mbappé si accanisce sull'Olympiacos: poker servito (e tris in 7 minuti!)
Altre notizie Calcio estero
Poker e parole da leader. Mbappe: "Dobbiamo proteggere il mister e dare tutto per... Poker e parole da leader. Mbappe: "Dobbiamo proteggere il mister e dare tutto per il Real"
PSG, Ndjantou titolare a sorpresa: "Il mister sa come lavoro, non vedevo l'ora di... PSG, Ndjantou titolare a sorpresa: "Il mister sa come lavoro, non vedevo l'ora di giocare"
Dieci gol tra Napoli e Liverpool, è un PSV da impazzire: tanti ex Serie A protagonisti... Dieci gol tra Napoli e Liverpool, è un PSV da impazzire: tanti ex Serie A protagonisti
Marquinhos felice per Kolo Muani: "Vederlo giocare e divertirsi mi fa davvero piacere"... Marquinhos felice per Kolo Muani: "Vederlo giocare e divertirsi mi fa davvero piacere"
Prime crepe nella macchina che sembrava perfetta: Bayern troppo fragile contro l'Arsenal... Prime crepe nella macchina che sembrava perfetta: Bayern troppo fragile contro l'Arsenal
Due gol e un assist contro il suo PSG: Kolo Muani rinasce a Parigi dopo mesi difficili... Due gol e un assist contro il suo PSG: Kolo Muani rinasce a Parigi dopo mesi difficili
Tifosi dell'Olympiacos provocano Mbappé in francese: "Li ho sentiti, accento rivedibile"... Tifosi dell'Olympiacos provocano Mbappé in francese: "Li ho sentiti, accento rivedibile"
Luis Enrique difende ancora Chevalier sui 3 gol presi. Ma il PSG subisce troppo in... Luis Enrique difende ancora Chevalier sui 3 gol presi. Ma il PSG subisce troppo in Europa
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Inter, altra beffa. E fa ancora più male. Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe e le prestazioni non bastano. Il calcio italiano risponde alle critiche, con tre successi e otto gol. Gravina farà mai mea culpa?
Le più lette
1 Di Canio: "Inter, limiti caratteriali. Chivu vada dai singoli: 'Ma porca tr... te lo devo dire io?'"
2 Julio Cesar: "Perché Chivu ha tolto Zielinski e Bonny? E Lautaro ce l'aveva con lui"
3 Inter, altra beffa. E fa ancora più male. Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe e le prestazioni non bastano. Il calcio italiano risponde alle critiche, con tre successi e otto gol. Gravina farà mai mea culpa?
4 Gimenez verso l'addio. Allegri vuole un altro centravanti a gennaio, ci sono club di Premier
5 Inquietante conferma Inter: anche con l'Atletico buona prova, ma altro ko con una big
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
Immagine top news n.1 Chi è Claudio Filippi? Il segreto dietro la rinascita di Maignan raccontato da Delneri
Immagine top news n.2 Rabiot: "Al Milan per vincere. Da sempre mi rivedo nel modo di pensare di Allegri"
Immagine top news n.3 Il Newcastle ci prova per Manu Koné ma Gasperini e la Roma hanno già deciso sul futuro
Immagine top news n.4 Gimenez verso l'addio. Allegri vuole un altro centravanti a gennaio, ci sono club di Premier
Immagine top news n.5 Gol e spettacolo in Champions League: Arsenal al comando, Mbappé trascina il Real
Immagine top news n.6 Palladino, debutto da sogno: l'Atalanta si conferma bella in Champions con CDK-Lookman
Immagine top news n.7 Inquietante conferma Inter: anche con l'Atletico buona prova, ma altro ko con una big
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
Immagine news podcast n.2 La mano di Allegri sul futuro del Milan. Così accelera i rinnovi
Immagine news podcast n.3 I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma
Immagine news podcast n.4 Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Zazzaroni: "Juventus, serve tempo a Spalletti. Roma non da Scudetto"
Immagine news Altre Notizie n.2 E' nata col Bodo la Juventus di Spalletti? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Caputi: "Il Napoli deve giocare con intensità. Con la Roma sfida che peserà"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, Zielinski mastica amaro: "C’è mancato poco per portare a casa almeno un pareggio"
Immagine news Serie A n.2 Il Napoli mette nel mirino la Roma. E Conte potrebbe recuperare Spinazzola e altri due
Immagine news Serie A n.3 Roma-Midtjylland, 1ª in A contro 1ª in Europa League. Danesi pionieri del Moneyball
Immagine news Serie A n.4 Atalanta, debutto da sogno per Palladino in Champions: "È stata una notte indimenticabile"
Immagine news Serie A n.5 Chi è Claudio Filippi? Il segreto dietro la rinascita di Maignan raccontato da Delneri
Immagine news Serie A n.6 De Ketelaere, gol e consapevolezza: deve diventare leader dell'Atalanta
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Vivarini arriva a Bari: "Ho lasciato qualcosa in sospeso. Dobbiamo vincere e basta"
Immagine news Serie B n.2 Bari, Vivarini ritrova Magalini: a Catanzaro due stagioni con risultati eccezionali
Immagine news Serie B n.3 Mantova, Ruocco: "Possanzini è un grande allenatore. Ora gioco più leggero e faccio gol"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, Fredberg: "Avremo una cifra importante per fare un mercato aggressivo"
Immagine news Serie B n.5 Il Bari si prepara al Vivarini-bis. Sarà davvero la scelta vincente per risollevarsi?
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, al via la preparazione per la gara salvezza con lo Spezia: il punto sull'infermeria
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Rimini verso l'esclusione. La Torres avrebbe disdetto l'albergo e attende il rinvio della gara
Immagine news Serie C n.2 Latina, Bruno: "Porro ha deciso di andare in porta, ho assecondato la sua scelta"
Immagine news Serie C n.3 Rimini al tramonto. Si attende solo la Federazione: ma difficilmente il club chiuderà la stagione
Immagine news Serie C n.4 Coppa Italia Serie C, ieri gli Ottavi di Finale. Definiti i Quarti: il Ravenna se la vedrà col Renate
Immagine news Serie C n.5 Renate, Foschi: "La Coppa Italia ha dimostrato che siamo in fiducia. Torneo a cui teniamo"
Immagine news Serie C n.6 Di Carlo: "Il mio Gubbio squadra di agnellini? Iniziamo a portare rispetto ai calciatori"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Midtjylland, all'Olimpico arriva la rivelazione danese
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atletico Madrid Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Eintracht Francoforte-Atalanta, esordio europeo per Palladino
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italdonne, Giugliano: "Affrontare gli USA è grande opportunità. Vedremo a che punto siamo"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italdonne, si avvicina gara con gli USA. Le azzurre prendono le misure con l’'Inter&Co Stadium'
Immagine news Calcio femminile n.3 Supercoppa Femminile, Roma-Juventus l'11 gennaio all'Adriatico di Pescara
Immagine news Calcio femminile n.4 Oggi primo allenamento per l'Italia negli USA: Boattin e Cantore hanno raggiunto il gruppo
Immagine news Calcio femminile n.5 Soncin: "Violenze fisiche e verbali sulle donne non tollerabili. Serve un cambio culturale"
Immagine news Calcio femminile n.6 La Ternana Women lancia una nuova campagna social contro la violenza sulle donne
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…