Tifosi dell'Olympiacos provocano Mbappé in francese: "Li ho sentiti, accento rivedibile"

Kylian Mbappé ha trascinato il Real Madrid con un incredibile poker nella vittoria per 4-3 sul campo dell’Olympiacos, ma non prima di aver zittito un pubblico greco particolarmente caldo… e sorprendentemente provocatore. Alcuni tifosi dell’Olympiacos, durante il riscaldamento, avevano infatti cercato di innervosirlo con cori e battute in francese, seppur con un accento piuttosto improbabile.

"Sì, sì, li ho sentiti", ha raccontato Mbappé sorridendo dopo la partita. "Parlavano in un francese… diciamo rivedibile. L’accento era davvero pessimo. Ma fa parte del gioco: io ero concentrato su quello che dovevo fare, sul modo migliore per aiutare la squadra". E il campo ha parlato chiaro: tre gol in sette minuti, tra il 22’ e il 29’, dopo lo svantaggio iniziale firmato Chiquinho. In conferenza, il capitano dei Bleus ha voluto poi rispondere alle critiche secondo cui il Real sarebbe diventato Mbappé-dipendente. "È un’idea assurda", ha ribattuto. "Ognuno ha un ruolo. Il mio è segnare. Ma senza i miei compagni non vinceremmo. Parlare di dipendenza è un discorso da giornalisti, non da spogliatoio".

Ha preso posizione anche sulle voci riguardo un rapporto complicato con Xabi Alonso. "La verità è che siamo molto uniti", ha assicurato. "Quando si cambia progetto è normale che serva tempo, ma certe critiche non sono state giuste. Noi giocatori siamo tutti dalla parte dell’allenatore e del suo staff". Mbappé ha chiuso sottolineando la reazione del gruppo dopo tre gare senza vittorie: "Si è visto lo spirito. Siamo venuti qui per vincere e abbiamo vinto una partita fondamentale".