Premier League, 11^ giornata: pericolo Sunderland per Arteta, Amorim ritrova gli Spurs
Nel weekend tornano le emozioni della Premier League, con le partite valide per l'11^ giornata. Si comincia col botto, visto che la prima partita in programma è la riedizione dell'ultima finale di Europa League ovvero Tottenham-Manchester United. Alla cronica incostanza degli Spurs fa da contraltare una certa continuità trovata ultimamente dai Red Devils, che con altri 3 punti e peraltro in uno scontro diretto potrebbero fare un'ulteriore salto di qualità. In campo anche la capolista Arsenal, in trasferta contro la più bella inaspettata sorpresa della stagione ovvero il Sunderland: Gunners avvisati, i Black Cats stanno affilando gli artigli. Punti pesanti anche per la parte bassa della classifica, in palio in Everton-Fulham e West Ham-Burnley. Sogni d'alta classifica e speranza di non sprofondare ulteriormente sul fondo della zona retrocessione si incrociano infine in Chelsea-Wolverhampton. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
PROGRAMMA 11^ GIORNATA
Sabato 8 novembre
Tottenham-Manchester United
Everton-Fulham
West Ham-Burnley
Sunderland-Arsenal
Chelsea-Wolverhampton
Domenica 9 novembre
Aston Villa-Bournemouth
Brentford-Newcastle
Crystal Palace-Brighton
Nottingham Forest-Leeds
Manchester City-Liverpool
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Arsenal 25
2. Manchester City 19
3. Liverpool 18
4. Sunderland 18
5. Bournemouth 18
6. Tottenham 17
7. Chelsea 17
8. Manchester United 17
9. Crystal Palace 16
10. Brighton 15
11. Aston Villa 15
12. Brentford 13
13. Newcastle 12
14. Everton 12
15. Fulham 11
16. Leeds 11
17. Burnley 10
18. West Ham 7
19. Nottingham Forest 6
20. Wolverhampton 2
