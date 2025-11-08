Premier League, 11^ giornata: pericolo Sunderland per Arteta, Amorim ritrova gli Spurs

Nel weekend tornano le emozioni della Premier League, con le partite valide per l'11^ giornata. Si comincia col botto, visto che la prima partita in programma è la riedizione dell'ultima finale di Europa League ovvero Tottenham-Manchester United. Alla cronica incostanza degli Spurs fa da contraltare una certa continuità trovata ultimamente dai Red Devils, che con altri 3 punti e peraltro in uno scontro diretto potrebbero fare un'ulteriore salto di qualità. In campo anche la capolista Arsenal, in trasferta contro la più bella inaspettata sorpresa della stagione ovvero il Sunderland: Gunners avvisati, i Black Cats stanno affilando gli artigli. Punti pesanti anche per la parte bassa della classifica, in palio in Everton-Fulham e West Ham-Burnley. Sogni d'alta classifica e speranza di non sprofondare ulteriormente sul fondo della zona retrocessione si incrociano infine in Chelsea-Wolverhampton. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:

PROGRAMMA 11^ GIORNATA

Sabato 8 novembre

Tottenham-Manchester United

Everton-Fulham

West Ham-Burnley

Sunderland-Arsenal

Chelsea-Wolverhampton

Domenica 9 novembre

Aston Villa-Bournemouth

Brentford-Newcastle

Crystal Palace-Brighton

Nottingham Forest-Leeds

Manchester City-Liverpool

CLASSIFICA AGGIORNATA



1. Arsenal 25

2. Manchester City 19

3. Liverpool 18

4. Sunderland 18

5. Bournemouth 18

6. Tottenham 17

7. Chelsea 17

8. Manchester United 17

9. Crystal Palace 16

10. Brighton 15

11. Aston Villa 15

12. Brentford 13

13. Newcastle 12

14. Everton 12

15. Fulham 11

16. Leeds 11

17. Burnley 10

18. West Ham 7

19. Nottingham Forest 6

20. Wolverhampton 2