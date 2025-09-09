Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Brøndby, panchina al gallese Steve Cooper: sostituisce Frederik Birk

Brøndby, panchina al gallese Steve Cooper: sostituisce Frederik Birk
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:11
di Simone Lorini

Il Brøndby ha confermato la nomina di Steve Cooper come nuovo allenatore con un contratto di tre anni. L'allenatore gallese era senza lavoro da quando era stato esonerato dal Leicester lo scorso novembre, ma ora torna in panchina per sostituire Frederik Birk, licenziato questa settimana.

In un comunicato ufficiale, il direttore sportivo Benjamin Schmedes ha dichiarato: "Steve è quella rara combinazione di gioventù ed esperienza, visione e personalità. È un uomo che può abbracciare un club come il nostro ed elevare sia il singolo giocatore che l'intera squadra a un nuovo livello. Vogliamo accelerare il nostro sviluppo per raggiungere gli ambiziosi obiettivi sportivi che ci siamo prefissati e, non ultimo, installare una cultura vincente all'interno dello stadio del Brøndby. Ciò richiede una mentalità, una leadership e un paio di spalle larghe che siamo certi Steve possegga. Per questo siamo molto soddisfatti che abbia accettato la sfida".

Editoriale di Raimondo De Magistris
