Bruno Fernandes nella storia del Man United: su gol e assist numeri inferiori solo a Rooney

Ci sono numeri che raccontano una carriera meglio di qualsiasi elogio. Bruno Fernandes ne ha aggiunto uno pesante nel successo contro il Tottenham, firmando il gol decisivo della venticinquesima giornata di Premier League e toccando quota 200 partecipazioni ai gol con la maglia del Manchester United. Un traguardo che certifica l’impatto del portoghese: 104 reti e 96 assist che lo collocano stabilmente tra i riferimenti offensivi della storia recente del club.

Capitano e regista emotivo dei Red Devils, Fernandes continua a essere il termometro delle prestazioni della squadra. Anche in una stagione a tratti discontinua, il suo rendimento resta di alto livello: 6 gol e 13 assist in tutte le competizioni, numeri che spiegano perché, nei momenti chiave, la palla passi quasi sempre dai suoi piedi. Non è più la versione iper-prolifica del 2020/21 — annata da 28 gol e 18 assist — ma l’incidenza resta decisiva, soprattutto nelle partite che pesano.

Il dato sulle presenze aggiunge ulteriore spessore al risultato: Bruno ha raggiunto i 200 contributi in 314 partite ufficiali con lo United, secondo solo a Wayne Rooney, che ci riuscì più rapidamente. Un confronto che dice molto sul posto occupato dal portoghese nell’immaginario del club. In questo 2026, inoltre, è già a quota 7 contributi (gol o assist) in appena sei partite.

In un contesto che cerca ancora continuità, Fernandes resta il punto fermo: segna, crea, guida. E, soprattutto, ricorda a Old Trafford che il suo peso specifico non è mai venuto meno. Il capitano continua a scrivere pagine importanti, una firma alla volta.