Piazzamento Champions per un maxi-rinnovo: Man United, solo così puoi tenere Bruno Fernandes

L’estate si annuncia decisiva per il destino di Bruno Fernandes al Manchester United. Il capitano dei Red Devils sta riflettendo sul proprio futuro dopo una stagione segnata da continui cambi dirigenziali e da una gestione che non lo ha convinto fino in fondo. Già un anno fa aveva valutato l’addio, salvo poi rifiutare le proposte arrivate dall’Arabia Saudita.

Il portoghese prenderà una decisione solo al termine del campionato. Ha apprezzato il lavoro svolto da Michael Carrick come tecnico ad interim, ma vuole capire chi sarà il nuovo allenatore stabile prima di scegliere. Consapevole che il prossimo contratto sarà probabilmente l’ultimo grande della carriera, Fernandes intende massimizzare il proprio valore, anche perché sa quanto lo United tema una sua partenza.

Per trattenerlo, il club dovrà presentare un’offerta molto importante: si parla di uno stipendio vicino alle 400 mila sterline a settimana (circa 24 milioni di euro annui), che lo renderebbe il giocatore più pagato della rosa. Un aumento sensibile rispetto all’attuale accordo in scadenza nel 2027, con opzione per un altro anno.

La qualificazione in Champions League potrebbe pesare sulla decisione finale, così come la ristrutturazione del monte ingaggi: con Casemiro in uscita, lo United avrebbe maggiore margine di manovra. Dopo soli due trofei vinti dal 2020, Fernandes vuole certezze su un progetto capace di soddisfare le sue ambizioni. A scriverlo è il Mirror.