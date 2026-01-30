Bundesliga, al Colonia basta un gol di Maina: Wolfsburg battuto in casa per 1-0
Al Colonia basta un gol nel primo tempo di Linton Maina per superare il Wolfsburg fra le mura amiche. Si apre con un successo per 1-0 della formazione di Kwasniok il 20° turno in Bundesliga in attesa delle gare del fine settimana che vedranno il Bayern Monaco capolista sfidare in trasferta l'Amburgo.
LA 20a GIORNATA
Venerdì 30 gennaio
Colonia-Wolfsburg 1-0
Sabato 31 gennaio
Augsburg-St.Pauli
Werder Brema-Borussia Monchengladbach
Eintracht Francoforte-Bayer Leverkusen
Hoffenheim-Union Berlino
Lipsia-Mainz
Amburgo-Bayern Monaco
Domenica 1 febbraio
Stoccarda-Friburgo
Borussia Dortmund-Heidenheim
LA CLASSIFICA
Bayern Monaco 50
Borussia Dortmund 42
Hoffenheim 39
Lipsia 36
Stoccarda 36
Bayer Leverkusen 32
Friburgo 27
Eintracht Francoforte 27
Union Berlino 24
Colonia 23*
Borussia Monchengladbach 20
Wolfsburg 19*
Augsburg 19
Amburgo 18
Werder Brema 18
Mainz 15
St. Pauli 14
Heidenheim 13