Bundesliga, l'Augsburg non sbaglia contro il Colonia: due gol nella ripresa valgono i tre punti
L'Augsburg vince con due gol nel secondo tempo nell'anticipo della ventiquattresima giornata di Bundesliga. Ribeiro e Claude-Maurice, allo scadere, regalano i tre punti contro il Colonia. Di seguito risultati e classifica aggiornata.
Il programma della 24^ giornata
Venerdì 27 febbraio
Augsburg-Colonia 2-0
Sabato 28 febbraio
Bayer Leverkusen-Mainz
Werder Brema-Heidenheim
Borussia Monchengladbach-Union Berlino
Hoffenheim-St. Pauli
Borussia Dortmund-Bayern Monaco
Domenica 1° marzo
Stoccarda-Wolfsburg
Eintracht Francoforte-Friburgo
Amburgo-Lipsia
Questa la classifica di Bundesliga
Bayern Monaco - 60 pt (23 partite giocate)
Borussia Dortmund - 52 pt (23)
Hoffenheim - 46 pt (23)
Stoccarda - 43 pt (23)
Lipsia - 41 pt (23)
Bayer Leverkusen - 39 pt (22)
Friburgo - 33 pt (23)
Eintracht - 31 pt (23)
Augsburg - 31 pt (24)
Union Berlino - 28 pt (23)
Amburgo - 26 pt (22)
Colonia - 24 pt (24)
Magonza - 22 pt (23)
Borussia M'Gladbach - 22 pt (23)
Wolfsburg - 20 pt (23)
St. Pauli - 20 pt (23)
Werder Brema - 19 pt (23)
Heidenheim - 14 pt (23)