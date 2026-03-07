Bundesliga, il Borussia Dortmund torna alla vittoria. 5 ko di fila per il Colonia

Il Borussia Dortmund tiene il ritmo del Bayern, ormai però distante ben 11 punti in Bundesliga, consolidando il secondo posto in classifica e infliggendo al Colonia la quinta sconfitta consecutiva. Guirassy ha sbloccato il match al 16' con un destro preciso dal centro area, portando il vantaggio all'intervallo. Nella ripresa, Maximilian Beier ha raddoppiato al 60' con un tiro di destro, su assist, sigillando il 2-0. La squadra di casa ha accorciato all'88' con Jakub Kamiński, ma non è bastato: nei minuti finali, i renani, ridotti in 10 per l'espulsione di J. Simpson-Pusey, hanno provato l'assalto finale senza però riuscire a ottenere il pari.

Venerdì 6 marzo

Bayern Monaco - Borussia Monchengladbach 4-1

Sabato 7 marzo

Friburgo - Bayer Leverkusen 3-3

Lipsia - Augsburg 2-1

Mainz - Stoccarda 2-2

Wolfsburg - Amburgo 1-2

Heidenheim - Hoffenheim 2-4

Colonia - Borussia Dortmund 1-2

Domenica 8 marzo

15.30 St. Pauli - Eintracht Francoforte

17.30 Union Berlino - Werder Brema

La classifica aggiornata di Bundesliga

Bayern Monaco — 66 punti (25 partite giocate)

Borussia Dortmund — 55 (25)

Hoffenheim — 49 (25)

Stoccarda — 47 (25)

RB Lipsia — 45 (25)

Leverkusen — 44 (25)

Eintracht Francoforte — 34 (24)

Friburgo — 34 (25)

Augsburg — 31 (25)

Amburgo — 29 (25)

Union Berlino — 28 (24)

Borussia M'Gladbach — 25 (25)

Colonia — 24 (25)

Mainz — 24(25)

St. Pauli — 23 (24)

Werder Brema — 22 (24)

Wolfsburg — 20 (25)

Heidenheim — 14 (25)