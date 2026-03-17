Arsenal, Arteta: "Champions? Speriamo di farcela". E su Dowman: "Vive tutto con normalità"

È un dentro-fuori assoluto quello tra Arsenal e Bayer Leverkusen. Questa sera i Gunners ospiteranno le Aspirine ad Emirates per decidere le proprie sorti dopo l'1-1 dell'andata. Gli ottavi di ritorno di Champions League consegneranno nelle mani della vincente il pass per il turno successivo, l'altra resterà tagliata fuori.

"Cosa mi aspetto dal Bayer? Sostanzialmente lo stesso visto in precedenza", ha esordito in conferenza stampa per presentare la sfida. "Guardandoli giocare contro il Bayern Monaco lo scorso fine settimana, sono sembrati molto simili. Quindi, di nuovo: una squadra allenata molto bene, con una struttura molto chiara e ottime individualità". E ha aggiunto: "Ovviamente, siamo nella fase della competizione in cui ci troviamo ora, quindi sappiamo cosa dobbiamo fare. Davanti al nostro pubblico, con la nostra gente, mettendo di nuovo in campo tutta l'energia del mondo, speriamo di farcela".

Martin Odegaard arriva da un infortunio al ginocchio importante, ma in Champions questa sera non ci sarà. Il ritorno in finale di Carabao Cup contro il Manchester City (22 marzo) però potrebbe arrivare: "Sì, lo stiamo spronando molto. Lui vuole essere in forma e disponibile. Dobbiamo aspettare i prossimi giorni per vedere se riuscirà ad allenarsi. Tutte le esperienze che i giocatori hanno e che possono condividere e spiegare sono molto utili, perché probabilmente lui sta attraversando situazioni che alcuni di noi hanno vissuto in passato alla sua età. Non molti, a dire il vero... ma Martin è davvero un ottimo esempio".

Infine un appunto sul 16enne Max Dowman dopo il suo primo gol in Premier League: "Beh, credo che abbiamo ovviamente il gruppo dei leader e certi individui che gli sono molto vicini; il supporto più importante è quello della sua famiglia, e anche da quel punto di vista è in un'ottima posizione. E poi c'è lui: essendo abituato a molte cose, vive tutto con grande normalità. Sa bene che in questo sport conta solo l'oggi", la chiusura.