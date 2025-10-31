Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Bundesliga, Dortmund che balza momentaneamente al 2° posto grazie a Guirassy

Gaetano Mocciaro
Oggi alle 22:26
Il Borussia Dortmund si prende momentaneamente la seconda posizione in classifica in Bundesliga, vincendo nell'anticipo della 9ª giornata sul campo dell'Augsburg. La decide Guirassy dopo 37'. Di seguito il programma del weekend tedesco, dove spicca il big match fra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, con i bavaresi in stato di grazia e fin qui capaci di vincere tutte le partite.

BUNDESLIGA, 9ª GIORNATA

Ausburg - Borussia Dortmund 0-1
Heidenheim - Eintracht Francoforte
Mainz - Werder Brema
Lipsia - Stoccarda
St. Pauli - Borussia Monchengladbach
Union Berlino - Friburgo
Bayern Monaco - Bayer Leverkusen
Colonia - Amburgo
Wolfsburg - Hoffenheim

CLASSIFICA

1. Bayer Monaco 24
2. Borussia Dortmund 20
3. Lipsia 19
4. Stoccarda 18
5. Bayer Leverkusen 17
6. Eintracht Francoforte 13
7. Hoffenheim 13
8. Colonia 11
9. Werder Brema 11
10. Union Berlino 10
11. Friburgo 9
12. Wolfsburg 8
13. Amburgo 8
14. St. Pauli 7
15. Augsburg 7
16. Mainz 4
17. Heidenheim 4
18. Borussia Monchengladbach 3

MARCATORI

12 reti: Kane (Bayern Monaco)
6 reti: Burkadt (Eintracht Francoforte)
5 reti: Luis Diaz (Bayern Monaco), Uzun (Eintracht Francoforte), Baumgartner (Lipsia), Asllani (Hoffenheim), Guirassy (Borussia Dortmund)

