Bundesliga, il Bayer Leverkusen affonda l'Eintracht. Frenata Lipsia, ghigno dello Stoccarda

Si porta avanti la Bundesliga e la 20a giornata con i cinque risultati del pomeriggio. Cade in casa l'Eintracht Francoforte per mano del Bayer Leverkusen, finisce 3-1 e le Aspirine così creano un solco in classifica. Il Magonza sorprende il Lipsia 2-1, frenando e concedendo la chance allo Stoccarda di eventuale sorpasso domani.

Il St.Pauli resta incagliato alla penultima posizione per la sconfitta in trasferta dall'Augusta (2-1), pari e patta invece tra Werder Brema e Borussia Mönchengladbach, con Die Grün-Weissen solamente a +1 dalla zona retrocessione e dunque a rischio.

Questo il programma della 20ª giornata

Venerdì 30 gennaio

Colonia - Wolfsburg 1-0

Sabato 31 gennaio

Eintracht Francoforte - Bayer Leverkusen 1-3

Lipsia - Mainz 1-2

Werder Brema - Borussia Monchengladbach 1-1

Augusta - St. Pauli 2-1

Hoffenheim - Union Berlino 3-1

Amburgo - Bayern Monaco

Domenica 1 febbraio

Stoccarda - Friburgo ore 15:30

Borussia Dortmund - Heidenheim ore 17:30

Questa la classifica

1. Bayern Monaco 50 punti

2. Borussia Dortmund 42

3. Hoffenheim 42

4. Lipsia 36

5. Stoccarda 36

6. Leverkusen 35

7. Friburgo 27

8. Eintracht Francoforte 27

9. Union Berlino 24

10. Colonia 23

11. Augusta 22

12. Borussia Mönchengladbach 21

13. Wolfsburg 19

14. Werder Brema 19

15. Magonza 18

16. Amburgo 18

17. St.Pauli 14

18. Heidehneim 13