Il Bayern passeggia sul Leverkusen: 3 gol in un tempo, c'è già una fuga in Bundesliga
Il Bayern Monaco passeggia sul Bayer Leverkusen: Gnabry al 25', Nico Jackson al 31' e l'autorete di Bade al 43' hanno messo subito in discesa la sfida per la squadra di Vincent Kompany, che si è imposta 3-0 sui rivali. Vediamo di seguito i risultati delle gare di oggi, i marcatori e la classifica aggiornata della Bundesliga tedesca.
Risultati e marcatori delle sfide di oggi in Bundesliga:
Heidenheim-Eintrahct Francoforte 1-1
32' Zivzivadze (H); 55' Kristensen (E)
Mainz-Werder Brema 1-1
36' Widmer (M); 86' Stage (W)
Lipsia-Stoccarda 3-1
45' aut. Chabot (L); 53' Diomande (L); 65' Tomas (S); 91' Romulo Cardoso (L)
St. Pauli-Borussia Mönchengladbach 0-4 - 15', 40' Tabakovic (B); 75' Machino (B); 80' Fraulo (B)
Union Berlino-Friburgo 0-0
Bayern Monaco-Bayer Leverkusen 3-0
25' Gnabry, 31' Jackson, 43' aut. Bade
BUNDESLIGA, 9ª GIORNATA
Ausburg - Borussia Dortmund 0-1
Heidenheim - Eintracht Francoforte 1-1
Mainz - Werder Brema 1-1
Lipsia - Stoccarda 3-1
St. Pauli - Borussia Mönchengladbach 0-4
Union Berlino - Friburgo 0-0
Bayern Monaco - Bayer Leverkusen 3-0
Colonia - Amburgo
Wolfsburg - Hoffenheim
CLASSIFICA
1. Bayern Monaco 27
2. Lipsia 22
3. Borussia Dortmund 20
4. Stoccarda 18
5. Bayer Leverkusen 17
6. Eintracht Francoforte 14
7. Hoffenheim 13*
8. Werder Brema 12
9. Colonia 11*
10. Union Berlino 11
11. Friburgo 10
12. Wolfsburg 8*
13. Amburgo 8*
14. Augsburg 7
15. St. Pauli 7
16. Borussia Mönchengladbach 6
17. Mainz 5
18. Heidenheim 5
*una gara in meno