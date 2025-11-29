Bundesliga, il 12° turno: oggi il Bayern può allungare in vetta. E c'è Leverkusen-Dortmund
La dodicesima giornata di Bundesliga entrerà nel vivo oggi. Il Bayern Monaco, dopo il pareggio di ieri tra Borussia Monchengladbach e Lipsia, ha l'opportunità di allungare in vetta alla classifica nel match interno contro il St. Pauli. La partita di cartello di questo sabato è invece Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund. Di seguito il programma completo.
BUNDESLIGA, LA 12ª GIORNATA
Borussia Monchengladbach - Lipsia 0-0
Bayern - St. Pauli
Werder Brema - Colonia
Hoffenheim - Augsburg
Union Berlino - Heidenheim
Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund
Amburgo - Stoccarda
Eintracht Francoforte - Wolfsburg
Friburgo - Mainz
CLASSIFICA
1. Bayern 31
2. Lipsia 26
3. Bayer Leverkusen 23
4. Borussia Dortmund 22
5. Stoccarda 22
6. Eintracht Francoforte 20
7. Hoffenheim 20
8. Union Berlino 15
9. Werder Brema 15
10. Colonia 14
11. Friburgo 13
12. Borussia Monchengladbach 13
13. Augsburg 10
14. Amburgo 9
15. Wolfsburg 8
16. St. Pauli 7
17. Mainz 6
18. Heidenheim 5
MARCATORI
14 reti: Kane (Bayern Monaco)
8 reti: Burkardt (Eintracht)
7 reti: Tabakovic (Borussia Monchengladbach)
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.