Bundesliga, lo Stoccarda si riprende il quarto posto: netto al 3-0 al Borussia Monchengladbach
Lo Stoccarda continua a incantare in Bundesliga, ottenendo una vittoria netta e senza appello sul campo del Borussia Mönchengladbach. Uno 0-3 che certifica la crisi dei padroni di casa e rilancia le ambizioni degli ospiti, capaci di colpire con precisione chirurgica in ogni fase del match. Il muro del Gladbach regge per mezz'ora, poi crolla sotto i colpi di Jamie Leweling, che al 30' sblocca il risultato portando in vantaggio lo Stoccarda. Nonostante il tentativo di reazione dei "Puledri", la gara prende una piega definitiva nella ripresa: al 67', uno sfortunato autogol di Joe Scally regala il raddoppio agli ospiti, spegnendo ogni speranza di rimonta locale. A chiudere definitivamente i conti ci pensa il solito Deniz Undav, che al 74' firma il gol dello 0-3.
Venerdì 23 gennaio
St Pauli - Amburgo 0-0
Sabato 24 gennaio
Bayern Monaco - Augsburg 1-2
Bayer Leverkusen - Werder Brema 1-0
Eintracht Francoforte - Hoffenheim 1-3
Mainz - Wolfsburg 3-1
Heidenheim - Lipsia 0-3
Union Berlino - Borussia Dortmund 0-3
Domenica 25 gennaio
Borussia Monchengladbach - Stoccarda 0-3
Friburgo - Colonia ore 17:30
La classifica
1. Bayern Monaco 50 punti (19 gare)
2. Borussia Dortmund 42 (19)
3. Hoffenheim 36 (18)
4. Stoccarda 36 (18)
5. RB Lipsia 35 (18)
6. Bayer Leverkusen 32 (18)
7. Eintracht Francoforte 27 (19)
8. Friburgo 24 (18)
9. Union Berlino 24 (19)
10. Colonia 20 (18)
11. Borussia Mönchengladbach 20 (19)
12. Wolfsburg 19 (19)
13. Augusta 19 (19)
14. Amburgo 18 (18)
15. Werder Brema 18 (18)
16. Magonza 15 (19)
17. St. Pauli 13 (18)
18. Heidenheim 13 (19)