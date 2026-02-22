Bundesliga, ahi Borussia Monchengladbach: cade 1-2 con il Friburgo. Non vince da 7 gare
Nemmeno al 28° tentativo il Borussia Monchengladbach è riuscito a vincere a Friburgo. In un match a lungo privo di sussulti, i Fohlen alla fine sono stati sconfitti per 1-2 per mano dei padroni di casa, che hanno festeggiato così la quinta vittoria su 5 partite casalinghe in questo anno solare, mentre il Gladbach resta senza successi da ormai sette gare. Ora dista solo tre punti dalla zona retrocessione, che vedrebbe il 'Gladbach fuori dalla Bundesliga.
Il programma della 23^ giornata
Venerdì 20 febbraio
Magonza - Amburgo 1-1
Sabato 21 febbraio
Bayern Monaco - Eintracht Francoforte 3-2
Wolfsburg - Amburgo 2-3
Union Berlino - Bayer Leverkusen 1-0
Colonia - Hoffenheim 2-2
Lipsia - Borussia Dortmund 2-2
Domenica 22 febbraio
Friburgo - Borussia Monchengladbach 2-1
St. Pauli - Werder Brema ore 17:30
Heidenheim - Stoccarda ore 19:30
La classifica di Bundesliga
1. Bayern Monaco – 60 pt (23)
2. Borussia Dortmund – 52 pt (23)
3. TSG Hoffenheim – 46 pt (23)
4. VfB Stoccarda – 42 pt (22)
5. RB Lipsia – 41 pt (23)
6. Bayer Leverkusen – 39 pt (22)
7. SC Friburgo – 33 pt (23)
8. Eintracht Francoforte – 31 pt (23)
9. Union Berlino – 28 pt (23)
10. Augsburg – 28 pt (23)
11. Amburgo SV – 26 pt (22)
12. Colonia – 24 pt (23)
13. Mainz 05 – 22 pt (23)
14. Borussia M’Gladbach – 22 pt (23)
15. Wolfsburg – 20 pt (23)
16. Werder Brema – 19 pt (22)
17. FC St. Pauli – 17 pt (22)
18. Heidenheim – 13 pt (22)