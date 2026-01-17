Bundesliga, questo Bayern fa paura: rovesciato il Lipsia 5-1, balza a +11 sul Dortmund

Il Bayern Monaco è riuscito a rimontare e poi demolire il Lipsia 5-1 nella partita più importante della Bundesliga di oggi alla Red Bull Arena. Il gol di Cardoso nel primo tempo ha visto i Die Roten andare a riposo in svantaggio, ma nel secondo tempo è scattata l'operazione remuntada e distruzione: Gnabry, Kane, Tah, Pavlovic e Olise sugli scudi.

Kompany ha dato il via ad un 2026 stellare, riprendendo da dove aveva lasciato la marcia verso il titolo. Con il risultato vincente di oggi la squadra bavarese ha preservato il suo record quasi perfetto in Bundesliga quest’anno, confermandosi come l’unica squadra ancora imbattuta (16 vittorie, 2 pareggi).

I Bullen avevano iniziato il nuovo anno alla grande, battendo mercoledì in casa il Friburgo, anch’esso candidato alle competizioni europee, per 2-0 grazie a due gol nella seconda metà del match.

I risultati di oggi

Amburgo-Borussia Moenchengladbach 0-0

Colonia-Mainz 2-1 - 29' Bell (M); 57', 85' Ache (C)

Borussia Dortmund-St. Pauli 3-2 - 45' Brandt (B); 54' Adeyemi (B); 62' Sands (C); 72' Jones (S); 95' Can (B)

Hoffenheim-Bayer Leverkusen 1-0 - 9' Burger (H)

Wolfsburg-Heidenheim 1-1 - 45' Beck (H); 80' Jenz (W)

Lipsia - Bayern Monaco 1-5: 20' Cardoso (L),

Venerdì 16 gennaio

Werder Brema-Eintracht Francoforte 3-3

Sabato 17 gennaio

Amburgo-Borussia Monchengladbach 0-0

Colonia-Mainz 2-1

Borussia Dortmund-St. Pauli 3-2

Hoffenheim-Bayer Leverkusen 1-0

Wolfsburg-Heidenheim 1-1

Lipsia-Bayern Monaco

Domenica 18 gennaio

Stoccarda-Union Berlino

Augusta-Friburgo

LA CLASSIFICA DELLA BUNDESLIGA

1. Bayern Monaco – 50 punti (18 partite giocate)

2. Borussia Dortmund – 39 punti (18)

3. Hoffenheim – 33 punti (17)

4. RB Lipsia – 32 punti (17)

5. Stoccarda – 32 punti (17)

6. Bayer Leverkusen – 29 punti (17)

7. Eintracht Francoforte – 27 punti (18)

8. Friburgo – 23 punti (17)

9. Union Berlino – 23 punti (17)

10. Colonia – 20 punti (18)

11. Borussia M’Gladbach – 20 punti (18)

12. Wolfsburg – 19 punti (19)

13. Werder Brema – 18 punti (17)

14. Amburgo – 17 punti (17)

15. Augusta – 15 punti (17)

16. Heidenheim – 13 punti (18)

17. Magonza – 12 punti (18)

18. St. Pauli – 12 punti (17)