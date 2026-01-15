Bundesliga, termina 1-1 il posticipo tra Augsburg e Union Berlino: la classifica aggiornata
Si è concluso con il pareggio tra Augsburg e Union Berlino il 17esimo turno della Bundesliga. Alla WWK Arena la gara termina con il risultato di 1-1 grazie alla rete del vantaggio dei padroni di casa realizzata in pieno recupero di primo tempo dal francese Alexis Claude-Maurice e al pareggio in pieno extratime di secondo tempo di Marin Ljubicic. Con questa vittoria, l'Augsburg resta al 15esimo posto a 15 punti, a 3 punti di vantaggio dalla zona retrocessione. L'Union Berlino, invece, frena la sua rincorsa ai primi 6 posti dell'Europa e resta 9, a quota 23 punti.
Questa la 17esima giornata
Martedì 13 gennaio
Stoccarda - Eintracht Francoforte 3-2
Borussia Dortmund - Werder Brema 3-0
Mainz - Heidenheim 2-1
Amburgo - Bayer Leverkusen POSTICIPATA
Mercoledì 14 gennaio
Wolfsburg - St Pauli 2-1
Lipsia - Friburgo 2-0
Hoffenheim - Borussia Monchangladbach 5-1
Colonia - Bayern Monaco 1-3
Giovedì 15 gennaio
Augsburg - Union Berlino 1-1
LA CLASSIFICA DELLA BUNDESLIGA
Bayern Monaco – 47 punti (17 partite giocate)
Borussia Dortmund – 36 punti (17)
RB Lipsia – 32 punti (16)
Stoccarda – 32 punti (17)
Hoffenheim – 30 punti (16)
Bayer Leverkusen – 29 punti (16)
Eintracht Francoforte – 26 punti (17)
Friburgo – 23 punti (17)
Union Berlino – 23 punti (17)
Borussia M’Gladbach – 19 punti (17)
Wolfsburg – 18 punti (17)
Colonia – 17 punti (17)
Werder Brema – 17 punti (16)
Amburgo – 16 punti (16)
Augsburg – 15 punti (17)
Mainz – 12 punti (17)
FC St. Pauli – 12 punti (16)
Heidenheim – 12 punti (17)