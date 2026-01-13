Bundesliga, tutto facile per il Dortmund. Magonza batte Heidenheim e non è più ultimo

Serata movimentata nella 17ª giornata di Bundesliga, segnata dal maltempo. Il big match tra Amburgo e Bayer Leverkusen non si è disputato: le abbondanti nevicate e i conseguenti problemi di sicurezza al Volksparkstadion hanno spinto la DFL a rinviare l’incontro, lasciando tifosi e squadre in attesa di una nuova data ufficiale.

Sui campi regolarmente aperti, invece, il Magonza ha fatto il suo dovere davanti al pubblico di casa superando l’Heidenheim per 2-1. La squadra guidata da Urs Fischer ha preso il controllo del match nel primo tempo grazie alla rete di Silvan Widmer al 30’. Al rientro dagli spogliatoi è arrivato il raddoppio firmato da Nadiem Amiri (48’), che sembrava mettere in discesa la partita. L’Heidenheim ha provato a reagire accorciando le distanze con Simon Schimmer al 60’, ma non è riuscito a completare la rimonta nonostante un finale più aggressivo. Ora gli ospiti sono ultimi, scavalcati proprio dall'avversario di giornata.

A Dortmund, il Borussia ha offerto una prestazione convincente imponendosi con un netto 3-0 sul Werder Brema. I gialloneri hanno indirizzato la gara già all’11’ con il gol di Nico Schlotterbeck, per poi chiudere definitivamente i conti nella ripresa. Marcel Sabitzer ha firmato il raddoppio al 75’, seguito dalla rete di Serhou Guirassy all’83’.

Martedì 13 gennaio

Stoccarda - Eintracht Francoforte 3-2

Amburgo - Bayer Leverkusen posticipata

Borussia Dortmund - Werder Brema 3-0

Magonza - Heidenheim 2-1

Mercoledì 14 gennaio

Wolfsburg - St. Pauli

Colonia - Bayern Monaco

Hoffenheim - Borussia M'gladbach

Lipsia - Friburgo

Giovedì 15 gennaio

Augusta - Union Berlino

CLASSIFICA

1. Bayern Monaco 44

2. Borussia Dortmund 36

3. Stoccarda 32

4. Lipsia 29

5. Bayer Leverkusen 29

6. Hoffenheim 28

7. Eintracht Francoforte 26

8. Friburgo 23

9. Union Berlino 22

10. Borussia Monchengladbach 19

11. Werder Brema 17

12. Colonia 17

13. Amburgo 16

14. Wolfsburg 15

15. Augusta 14

16. St. Pauli 12

17. Magonza 12

18. Heidenheim 11