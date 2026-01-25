C'è l'ok di Guardiola, Marmoush verso l'addio al Manchester City: ci pensa il Fenerbahçe

Il Fenerbahçe ha messo nel mirino Omar Marmoush, intensificando i contatti per l'attaccante del Manchester City in vista della chiusura del mercato. La necessità del club turco di rinforzare il reparto avanzato è diventata prioritaria, specialmente con Youssef En-Nesyri ormai prossimo al trasferimento. Secondo quanto riportato da Sabah, lo scenario sarebbe stato favorito dal via libera di Pep Guardiola, che non riterrebbe più l'egiziano incedibile, complice anche il recente acquisto di Antoine Semenyo che ha ridotto ulteriormente gli spazi per Marmoush all'Etihad.

Il club di Istanbul sarebbe pronto a mettere sul piatto un'offerta vicina ai 30 milioni di euro, ma la trattativa non si preannuncia semplice. Sulle tracce del calciatore, infatti, resta vigile anche il Bayern Monaco, che monitora la situazione con estrema attenzione. Tuttavia, nonostante il forte pressing proveniente dalla Turchia — dove anche il Galatasaray avrebbe effettuato dei sondaggi tramite intermediari — la preferenza dell'attaccante sembra essere quella di una permanenza in Premier League, con Aston Villa e Tottenham che restano opzioni concrete, potenzialmente anche sulla base di un prestito.

Il futuro di Marmoush resta dunque un rebus a pochi giorni dal termine delle trattative. Il giocatore, legato ai Citizens da un contratto fino al 2029, ha vissuto una stagione fin qui travagliata, caratterizzata da alcuni infortuni e dall'impegno in Coppa d'Africa che ne hanno limitato l'impiego da titolare. Sebbene il Fenerbahçe spinga per una soluzione a titolo definitivo, la volontà del calciatore di restare nel calcio inglese potrebbe rimescolare le carte.