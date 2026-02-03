Ufficiale Caceres torna a casa: fermo da luglio, a 38 anni firma con lo Juventud de Las Piedras

Martin Caceres torna a casa. Il 38enne difensore uruguaiano, con un passato da protagonista in club come Barcellona, Juventus, Lazio, Fiorentina e nella Celeste, ha firmato con lo Juventud de Las Piedras, come annunciato dal club sui propri canali ufficiali: "La sua esperienza internazionale e il titolo di Campione della Copa América 2011 con l’Uruguay arricchiscono la nostra rosa. Benvenuto a casa, Pelado".

Cresciuto nelle giovanili del Defensor Sporting, Cáceres vanta una carriera straordinaria: partecipazioni memorabili ai Mondiali del 2010, numerosi trofei di club e una lunga esperienza europea e americana. In Spagna ha giocato con Villarreal, Recreativo, Barcellona, Levante, conquistando LaLiga, una Champions League e una Copa del Rey con i blaugrana. In Italia ha vestito le maglie di Juventus, Lazio, Fiorentina, Cagliari e Hellas Verona, collezionando sei Scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe italiane. Negli Stati Uniti ha vinto la MLS con i Los Angeles Galaxy, mentre in Paraguay ha trionfato con il Club Libertad, che ha lasciato a giugno.

Ora il ritorno in Uruguay, con un contratto fino al 31 dicembre, segna una nuova sfida: Cáceres diventerà uno dei punti di riferimento di una squadra che punta a crescere nel Torneo Clausura della Liga AUF, affiancando compagni esperti come Sebastian Sosa, Emmanuel Más e Ivan Rossi.