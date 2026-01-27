Calcia un rigore facendo il cucchiaio e si frattura la rotula: l'incredibile storia di Zavala

Un episodio curioso si è trasformato in un serio problema fisico per Cristian Zavala. L’attaccante cileno è finito al centro dell’attenzione sui social dopo aver provato un rigore col cucchiaio nell’amichevole tra Colo Colo e Peñarol. Il tentativo è risultato maldestro: il portiere uruguaiano è rimasto fermo, ha bloccato il pallone senza difficoltà e pochi istanti dopo Zavala si è accasciato al suolo, toccandosi il ginocchio destro.

In un primo momento l’accaduto aveva generato scetticismo, con alcuni osservatori che avevano messo in dubbio la reale entità del problema fisico. A chiarire definitivamente la situazione è stato però lo stesso Colo Colo, che ha diffuso un comunicato ufficiale confermando l’infortunio: l’attaccante 26enne ha riportato una frattura al ginocchio proprio nell’azione del tiro dal dischetto.

Una beffa doppia per Zavala, che era rientrato nel club di Santiago all’inizio del 2026 dopo aver giocato la seconda parte della scorsa stagione con il Coquimbo Unido. Il suo ritorno doveva rappresentare una nuova opportunità di rilancio, ma ora sarà costretto a fermarsi ai box. Tempi di recupero ancora da valutare, mentre il Colo Colo perde temporaneamente uno dei suoi elementi offensivi.