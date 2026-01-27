Chelsea, obiettivo Jacquet del Rennes per l'estate: c'è la concorrenza di Liverpool e Bayern

Il Chelsea accelera per Jérémy Jacquet. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club londinese sta intensificando i contatti in vista dell’estate per il difensore centrale del Rennes, uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo.

Classe 2004, Jacquet è considerato uno dei giovani difensori più ambiti del continente e i Blues si sono mossi con largo anticipo per provare a guadagnare una posizione di vantaggio nella corsa al suo cartellino. Una strategia chiara, che si inserisce nel più ampio progetto di ringiovanimento e costruzione a lungo termine della rosa. La recente decisione del Chelsea di attivare la clausola di rientro anticipato per riportare Aaron Anselmino dal prestito al Borussia Dortmund è un segnale in questa direzione: il club è disposto ad attendere la finestra estiva per affondare il colpo su Jacquet, pianificando con attenzione le prossime mosse in difesa.

La concorrenza, però, è tutt’altro che marginale. Anche Liverpool e Bayern Monaco stanno monitorando con grande attenzione il talento del Rennes. I Reds, alle prese con la transizione tecnica sotto la guida di Arne Slot, puntano su profili giovani e duttili dal punto di vista tattico, mentre il Bayern è alla ricerca di nuove soluzioni difensive in ottica futura.

Il Rennes, del resto, si è costruito negli anni una solida reputazione come fucina di talenti di primo piano, avendo lanciato giocatori come Eduardo Camavinga, Jérémy Doku e Lesley Ugochukwu. Jacquet è ritenuto il prossimo difensore “ad alto potenziale” destinato a emergere dal vivaio del club francese.

Alto circa 190 centimetri, forte nel gioco aereo, rapido nell’anticipo e già maturo nella costruzione dal basso, il profilo di Jacquet combacia perfettamente con la visione del Chelsea, che vuole mettere le basi difensive del proprio progetto per i prossimi anni.

I contatti con il Rennes sono destinati a proseguire nelle prossime settimane, con un’offensiva più concreta prevista in estate. Molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore e da eventuali rilanci di Liverpool o Bayern con offerte ufficiali.