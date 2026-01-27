Dro Fernandez spiega l'addio al Barcellona: "Non c'è posto migliore del PSG per crescere"

La separazione tra Dro Fernandez e il Barcellona è ormai ufficiale. Dopo appena cinque presenze con la prima squadra blaugrana, il centrocampista spagnolo ha scelto di trasferirsi al Paris Saint-Germain, firmando un contratto fino al 2030. L’operazione si è chiusa intorno agli 8,5 milioni di euro, una cifra superiore alla clausola rescissoria, e alla base della scelta ci sarebbero soprattutto motivazioni legate al progetto sportivo.

A Barcellona non era riuscito a imporsi con Hansi Flick e la sua partenza non è stata accolta con entusiasmo dall’ambiente blaugrana. Ora, però, l’attenzione è tutta sul futuro parigino. Dro non sarà disponibile per la sfida di Champions League contro il Newcastle, non essendo in lista UEFA, ma potrebbe debuttare in campionato nel prossimo turno.



Nella sua prima intervista da giocatore del PSG ha spiegato così la decisione: "Sono molto felice, molto emozionato. È un momento di grande orgoglio per me e per la mia famiglia. Non vedo l’ora di iniziare! È un passo importante. Ho preso la decisione di continuare a crescere come giocatore e penso che non ci sia posto migliore di qui per continuare a crescere. Il progetto che ora esiste con i giovani giocatori qui è incredibile".

Poi si è descritto: "Sono un giocatore creativo, mi piace prendere buone decisioni e divertirmi in campo. Sono una persona tranquilla, molto legata alla mia famiglia".