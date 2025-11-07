Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Calcio e solidarietà: il Leganes e i suoi tifosi aiutano un bambino affetto da distrofia muscolare

Calcio e solidarietà: il Leganes e i suoi tifosi aiutano un bambino affetto da distrofia muscolareTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:56Calcio estero
Michele Pavese

La più bella vittoria del Leganes in questa stagione non è arrivata sul campo, né grazie a un gol o a una prodezza tattica. È una vittoria umana, di solidarietà e orgoglio collettivo. Si chiama Uriel Morales, un bambino affetto da distrofia muscolare di Duchenne, che potrà finalmente disporre della sedia a rotelle speciale di cui aveva bisogno dopo un grave incidente. Un successo condiviso tra il club e i suoi tifosi, simbolo dell’anima popolare e solidale che caratterizza il Lega.

Uriel, legato al club dal 2017 attraverso diverse iniziative, aveva subito una caduta lo scorso febbraio che ne aveva aggravato le condizioni: "Non ha più forza per alzarsi in piedi", raccontava la madre, María Luisa, in un appello lanciato su Gofundme.com per raccogliere i 34.000 euro necessari all’acquisto della sedia.
Il Leganés ha diffuso la richiesta sui propri canali social e la risposta della tifoseria è stata immediata: quasi 20.000 euro raccolti in pochi giorni, cui si sono aggiunti 6.959 euro grazie a una colletta organizzata dalla Federación de Peñas e dalla curva, che hanno distribuito braccialetti solidali durante il match contro il Burgos.

Mancavano ancora 10.000 euro, cifra che il club ha deciso di coprire interamente, completando così la raccolta. La distrofia di Duchenne è una rara malattia genetica che colpisce un bambino su 5.000, limitando drasticamente l’aspettativa di vita. Oggi, grazie alla generosità di un intero club, Uriel potrà affrontare il suo cammino con nuova speranza. A Butarque, questa volta, ha vinto la solidarietà.

Articoli correlati
Nastasic riparte dalla Serie B araba: l'ex Fiorentina è un nuovo giocatore dell'Al-Ula... Nastasic riparte dalla Serie B araba: l'ex Fiorentina è un nuovo giocatore dell'Al-Ula
Real Madrid, buona la prima amichevole precampionato: poker servito al Leganes Real Madrid, buona la prima amichevole precampionato: poker servito al Leganes
Ricordate Diawara? L'ex Napoli e Roma riparte dal Leganes, in Segunda Division Ricordate Diawara? L'ex Napoli e Roma riparte dal Leganes, in Segunda Division
Altre notizie Calcio estero
Calcio e solidarietà: il Leganes e i suoi tifosi aiutano un bambino affetto da distrofia... Calcio e solidarietà: il Leganes e i suoi tifosi aiutano un bambino affetto da distrofia muscolare
Il Lech ironizza sullo stadio del Rayo, dura risposta del presidente: "Inqualificabile"... Il Lech ironizza sullo stadio del Rayo, dura risposta del presidente: "Inqualificabile"
Ruibal loda Antony: "Fa la differenza, c'è un motivo se lo hanno pagato 100 milioni... Ruibal loda Antony: "Fa la differenza, c'è un motivo se lo hanno pagato 100 milioni anni fa"
Bianco vola col PAOK: in 5 giorni gol all'esordio in campionato e primo centro europeo... Bianco vola col PAOK: in 5 giorni gol all'esordio in campionato e primo centro europeo
Fonseca riconosce i limiti del suo OL dopo il k.o. col Betis. E domenica c'è il PSG... Fonseca riconosce i limiti del suo OL dopo il k.o. col Betis. E domenica c'è il PSG
Olanda, Koeman sorprende: prima convocazione per Luciano Valente. Ci sono 2 "italiani"... Olanda, Koeman sorprende: prima convocazione per Luciano Valente. Ci sono 2 "italiani"
Spagna, De la Fuente richiama Lamine Yamal. Novità Fornals, Morata ancora out Spagna, De la Fuente richiama Lamine Yamal. Novità Fornals, Morata ancora out
Squalifica Suarez, l'Inter Miami: "Lo accettiamo ma siamo preoccupati per il precedente"... Squalifica Suarez, l'Inter Miami: "Lo accettiamo ma siamo preoccupati per il precedente"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio La Juventus ha una rosa adatta per Spalletti? Cosa farà a gennaio (ma può farlo?) Comolli sul mercato? Chi rischia il taglio dal progetto? Tutti gli interrogativi sul nuovo corso bianconero
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 La Juventus ha una rosa adatta per Spalletti? Cosa farà a gennaio (ma può farlo?) Comolli sul mercato? Chi rischia il taglio dal progetto? Tutti gli interrogativi sul nuovo corso bianconero
3 La maglia dell'Udinese - Tradizione, omaggio al passato e tanto design
4 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
5 Juventus, Balzarini: "Pjanic potrebbe servire e all'assemblea degli azionisti occhio a Tether"
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Football rewind 18:05Football rewind
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 11^ giornata LIVE: Koopmeiners ancora in difesa. C'è Nkunku
Immagine top news n.1 Italia, i 27 convocati: prima volta per Caprile, tornano Buongiorno, Ricci e Scamacca
Immagine top news n.2 Marotta: "La Procura di Milano ha aperto un fascicolo un'ora dopo il rogito di San Siro"
Immagine top news n.3 Elkann smentisce le voci sulla cessione: "Ancora pienamente impegnati nei confronti della Juve"
Immagine top news n.4 Napoli, Zambo Anguissa rinnoverà a breve: sfonderà il muro dei 4 milioni di euro
Immagine top news n.5 Fiorentina, ecco Paolo Vanoli: il tecnico è arrivato al Viola Park. Tutto pronto per la firma
Immagine top news n.6 Heggem si è preso il centro del Bologna. Come nasce il colpo più sottovalutato di Sartori
Immagine top news n.7 L'insostituibile Saelemaekers scelto da Allegri. Ora va verso il rinnovo per 4 anni
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
Immagine news podcast n.2 Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
Immagine news podcast n.3 La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
Immagine news podcast n.4 Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Banchieri: "Continue penalità alterano la Serie C. E tutti valori di fondo dello sport"
Immagine news Serie C n.2 Giammarioli: "Auguro al Rimini che la nuova proprietà faccia un miracolo per la salvezza"
Immagine news Serie C n.3 Rimini ancora penalizzato, Cavagnis: "In Italia siamo troppo permissivi, serve rigore"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, Scaroni: "Adesso San Siro fa quasi paura, vogliamo uno stadio vivo tutti i giorni"
Immagine news Serie A n.2 Bergomi: "L'intelligenza di Chivu sta nel non aver cambiato l'Inter e nel saper comunicare"
Immagine news Serie A n.3 Barnaba sugli ex Lille: "Per David difficoltà normali. Zhegrova? Tra i più talentuosi mai visti"
Immagine news Serie A n.4 Abodi: "San Siro? Si cerca di mettere in discussione un percorso che è nell'interesse di tutti"
Immagine news Serie A n.5 Sindaco Como sulla tanto discussa sfida col Milan: "Grande opportunità, andrò a Perth"
Immagine news Serie A n.6 Inter sempre più brasiliana: Carlos Augusto può portare Giovane, intanto si prepara il rinnovo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Stroppa, Venezia: "Samp in difficoltà, ma la nostra attenzione deve sempre essere alta"
Immagine news Serie B n.2 Virtus Entella, Chiappella: "Con la Reggiana serve iniziare a cambiare lo score in trasferta"
Immagine news Serie B n.3 Samp all'esame Venezia. Gregucci: " Dio che arriva qui e salva la squadra non lo conosco"
Immagine news Serie B n.4 Sudtirol, Castori: "Carrarese allenata da uno dei migliori. Ma noi dobbiamo vincere"
Immagine news Serie B n.5 SudTirol, El Kaouakibi torna in gruppo: potrebbe esserci con la Carrarese. Dubbio Italeng
Immagine news Serie B n.6 Cesena, Di Taranto: "A gennaio miglioreremo la squadra. Con la volontà di non cedere i top"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Livorno, la Curva Nord: "Il pesce puzza dalla testa. Contesteremo anche con Lucarelli in panchina"
Immagine news Serie C n.2 Pro Vercelli, Fimmanò: "Vorremmo rappresentare un modello virtuoso nella categoria"
Immagine news Serie C n.3 Sorrento, ricevute e accettate le dimissioni dell'ex tecnico Barilari. Pronto per il Foggia
Immagine news Serie C n.4 Banchieri: "Continue penalità alterano la Serie C. E tutti valori di fondo dello sport"
Immagine news Serie C n.5 Giammarioli: "Auguro al Rimini che la nuova proprietà faccia un miracolo per la salvezza"
Immagine news Serie C n.6 Torres, a Ravenna con Sanna in panchina. Poi si deciderà per la guida tecnica dei sardi
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Pisa-Cremonese, in palio punti pesanti nella sfida tra neopromosse
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Rangers-Roma, Gasperini non può sbagliare contro l'ultima in classifica
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Brann, rossoblù favoriti ma attenzione alla rivelazione norvegese
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, Rossettini: "A Firenze voglio atteggiamento e aggressività come con l'Inter"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 5ª giornata: questa sera Roma-Fiorentina. Domani c'è Milan-Juve
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, Arce: "Siamo in crescita. Contro la Roma servirà concentrazione"
Immagine news Calcio femminile n.4 Lulù Oliveira torna al Venezia per la femminile: "Club e strutture evolute da quando giocavo qui"
Immagine news Calcio femminile n.5 Bonansea dopo il rinnovo: "Son cresciuta insieme alla Juve. Qui ho imparato a non mollare"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, avanti con Bonansea. È scattato il rinnovo fino al 2027
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?