Calcio e solidarietà: il Leganes e i suoi tifosi aiutano un bambino affetto da distrofia muscolare

La più bella vittoria del Leganes in questa stagione non è arrivata sul campo, né grazie a un gol o a una prodezza tattica. È una vittoria umana, di solidarietà e orgoglio collettivo. Si chiama Uriel Morales, un bambino affetto da distrofia muscolare di Duchenne, che potrà finalmente disporre della sedia a rotelle speciale di cui aveva bisogno dopo un grave incidente. Un successo condiviso tra il club e i suoi tifosi, simbolo dell’anima popolare e solidale che caratterizza il Lega.

Uriel, legato al club dal 2017 attraverso diverse iniziative, aveva subito una caduta lo scorso febbraio che ne aveva aggravato le condizioni: "Non ha più forza per alzarsi in piedi", raccontava la madre, María Luisa, in un appello lanciato su Gofundme.com per raccogliere i 34.000 euro necessari all’acquisto della sedia.

Il Leganés ha diffuso la richiesta sui propri canali social e la risposta della tifoseria è stata immediata: quasi 20.000 euro raccolti in pochi giorni, cui si sono aggiunti 6.959 euro grazie a una colletta organizzata dalla Federación de Peñas e dalla curva, che hanno distribuito braccialetti solidali durante il match contro il Burgos.

Mancavano ancora 10.000 euro, cifra che il club ha deciso di coprire interamente, completando così la raccolta. La distrofia di Duchenne è una rara malattia genetica che colpisce un bambino su 5.000, limitando drasticamente l’aspettativa di vita. Oggi, grazie alla generosità di un intero club, Uriel potrà affrontare il suo cammino con nuova speranza. A Butarque, questa volta, ha vinto la solidarietà.