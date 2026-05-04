Calvario finito per Nuamah: l'esterno del Lione è tornato in campo dopo oltre un anno

Serata perfetta per l’Olympique Lione, che ha superato il Rennes per 4-2 nella 32ª giornata di Ligue 1 e ha consolidato il terzo posto a due turni dalla fine. Un successo pesante nella corsa alla Champions League, ma la vera notizia arriva dal cuore della serata.

Il Groupama Stadium si è infatti acceso per il ritorno in campo di Ernest Nuamah. L’esterno offensivo ghanese, assente da oltre un anno per la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, è tornato a giocare nei minuti finali, subentrando a Endrick. Un momento carico di significato, accolto da una standing ovation da parte dei tifosi, consapevoli del lungo e difficile percorso di recupero affrontato dal classe 2003. L’emozione è salita ulteriormente al termine della gara, quando gli ultras hanno chiamato Nuamah sotto la curva sud per rendergli omaggio.

Tra cori e applausi, tutto lo stadio ha scandito il suo nome, in un’atmosfera intensa e coinvolgente. Visibilmente commosso, il giocatore ha risposto avvicinandosi ai tifosi e condividendo con loro un momento di forte connessione. Per il Lione, oltre ai tre punti fondamentali, arriva così anche una vittoria simbolica: il ritorno di un talento atteso e il segnale di una squadra che, nel momento decisivo della stagione, ritrova energie, entusiasmo e protagonisti.