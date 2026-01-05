Camerun ai quarti di Coppa d'Africa, i giocatori ricevono un ricco bonus dal Governo

Dopo la qualificazione ai quarti di finale della Coppa d’Africa, i giocatori del Camerun incasseranno una ricompensa significativa. All’indomani del successo per 2-1 contro il Sudafrica negli ottavi, il presidente della Repubblica, Paul Biya, ha infatti disposto il pagamento dei bonus qualificazione, come annunciato ufficialmente dal ministro dello Sport e dell’Educazione fisica, Narcisse Mouelle Kombi.

In una nota diffusa dal ministero, Kombi si è congratulato con i Leoni Indomabili per il passaggio del turno, spiegando che la decisione è stata presa "a titolo di incoraggiamento e motivazione supplementare". L’importo complessivo ammonta a 18.180.000 franchi CFA per giocatore, pari a poco più di 27.700 euro, una cifra che si avvicina ai 30.000 euro a testa.

Il Camerun tornerà in campo venerdì alle 21 per affrontare il Marocco, paese ospitante e grande favorito per la vittoria finale. Nonostante la difficoltà dell’impegno, all’interno del gruppo regna fiducia. "Siamo una squadra giovane e vogliamo andare fino in fondo", ha spiegato il centrocampista Carlos Baleba, sottolineando come l’obiettivo sia ormai quello di puntare apertamente al titolo continentale. "Il Marocco è una grande nazione calcistica, ma ci prepareremo con attenzione, studiando i video, per metterli in difficoltà". Anche il commissario tecnico David Pagou, nominato a dicembre dopo l’esonero di Marc Brys, ha ribadito la linea del collettivo. "Stiamo vincendo una scommessa. Qui la star è la squadra", ha dichiarato. Eliminati dalle qualificazioni al Mondiale 2026, i Leoni Indomabili vedono nella CAN l’occasione ideale per rilanciarsi, dentro e fuori dal campo.