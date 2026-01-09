Brahim Diaz trascina il Marocco: altro gol, Camerun battuto e semifinale di Coppa d'Africa

Il Marocco fa valere il fattore campo e conquista l’accesso alle semifinali di Coppa d’Africa superando il Camerun per 2-0 allo stadio Moulay Abdellah. Una sfida molto attesa tra due grandi potenze del calcio africano, con i Leoni dell’Atlante che partivano favoriti e hanno rispettato il pronostico al termine di una gara dominata per lunghi tratti.

Avvio ad altissima intensità, con il Marocco subito aggressivo e costantemente nella metà campo avversaria. La pressione dei padroni di casa trova sfogo poco prima della mezz’ora: su calcio d’angolo di El Kaabi, Brahim Diaz colpisce ancora, firmando l’1-0 al 27’ e centrando il quinto gol in cinque partite. Il Camerun prova a reagire nella ripresa con cambi offensivi e un pressing più alto, ma inevitabilmente concede spazi.

Proprio da una palla inattiva è arrivato il raddoppio: al 74’ Saibari, appostato sul secondo palo, ha superato Epassy con un preciso tiro a giro. Nel finale, la difesa marocchina ha retto senza affanni, spegnendo ogni tentativo degli Indomabili. Con questo successo, il Marocco torna in semifinale di Coppa d’Africa per la prima volta dal 2004. Per il Camerun, invece, l’avventura si ferma ai quarti e la delusione è doppia, considerando anche la mancata qualificazione al prossimo Mondiale.