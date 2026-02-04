Longoria: "Ultime settimane pesanti, le vere squadre sono quelle che reggono nel tempo"

All’indomani del netto successo contro il Rennes negli ottavi di finale di Coppa di Francia (3-0), Pablo Longoria ha scelto di metterci la faccia. Il presidente dell’Olympique Marsiglia ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram per fare il punto su un periodo recente vissuto tra delusioni, tensioni e critiche. L’OM arrivava infatti da settimane complicatissime: la pesante sconfitta a Bruges, l’eliminazione dalla Champions League e il pareggio amaro in Ligue 1 contro il Paris FC, maturato dopo aver sprecato un doppio vantaggio negli ultimi minuti. Un contesto che aveva alimentato frustrazione e sfiducia nell’ambiente marsigliese.

"Le ultime settimane sono state davvero pesanti, non solo per i risultati ma per ciò che hanno provocato dentro di noi", ha scritto Longoria, sottolineando quanto a Marsiglia ogni occasione mancata faccia ancora più male. Il dirigente spagnolo non ha cercato alibi, assumendosi pienamente la responsabilità del momento negativo: "A Bruges abbiamo fallito e in certi casi è normale che nessuno riesca a riconoscersi in una prestazione del genere. La colpa è solo nostra".

La vittoria contro il Rennes, però, rappresenta un punto di ripartenza, pur senza cancellare quanto accaduto prima. "Non ripara nulla, ma era indispensabile", ha spiegato Longoria, ringraziando in modo particolare il Vélodrome: uno stadio capace di esprimere rabbia e critica, ma anche di sostenere la squadra nei momenti più duri. Secondo il presidente, il problema dell’OM non è il talento, che non manca, bensì la continuità. "Qui ogni partita pesa di più, ogni minuto conta. Le vere squadre sono quelle che reggono nel tempo". Da qui il richiamo finale all’unità, alla resilienza e all’ambizione, valori che devono procedere insieme per un club unico e dalle aspettative enormi. Ora lo sguardo è già rivolto alla trasferta sul campo del PSG, banco di prova decisivo per capire se la tempesta è davvero alle spalle.