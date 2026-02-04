Il maltempo si abbatte sulla Scozia: Aberdeen-Celtic rinviata per "piogge senza precedenti"

Doveva essere uno dei turni infrasettimanali più importanti della stagione in Scottish Premiership, ma il maltempo ha stravolto completamente i piani. Le condizioni climatiche estreme che stanno colpendo la Scozia, con un’allerta meteo gialla per neve e piogge intense diramata dal Met Office, hanno portato a una serie di rinvii che hanno inciso pesantemente sul calendario.

Il match più atteso, quello tra Aberdeen e Celtic, non si disputerà. Le piogge incessanti cadute nelle ultime settimane hanno reso impraticabile il terreno del Pittodrie Stadium, dove era prevista una massiccia presenza di tifosi del Celtic in trasferta. Dopo l’ispezione del campo, il club di Glasgow ha ufficializzato il rinvio con una nota: "La partita di questa sera è stata posticipata a seguito di un controllo del terreno di gioco. La nuova data verrà comunicata a tempo debito".

Si tratta del secondo rinvio di giornata, dopo quello di Motherwell-Dundee. L’Aberdeen aveva già avvisato la SPFL delle difficoltà del terreno, appesantito dall’acqua e con un’area particolarmente critica nella zona del Merkland End, nonostante il lavoro incessante dello staff addetto al manto erboso. Il maltempo ha colpito duramente anche le categorie inferiori: diverse gare dell’Highland League sono infatti state posticipate.