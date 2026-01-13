Cancelo torna nel suo Barcellona, ma chi gli lascia il posto? Le soluzioni per Flick

Joao Cancelo ha avuto quello che voleva. Nella giornata di ieri l'esterno portoghese ha superato le visite mediche con il Barcellona ed ora si attende solamente l'annuncio ufficiale da parte del club blaugrana. Un desiderio forte quello di Cancelo, che si è speso in prima persona per spingere sulla buona riuscita dell'operazione, senza voler ascoltare altre ipotesi.

Come noto infatti, in Italia l'Inter un tentativo lo ha fatto, cogliendo la palla al balzo per la voglia di Simone Inzaghi di riavere con sé uno fra Francesco Acerbi e Stefan De Vrij, all'Al Hilal. Niente da fare, però: Cancelo pur apprezzando la chiamata nerazzurra voleva solamente tornare nel club per il quale, già nella prima esperienza, aveva manifestato amore vero.

Tornano a galla per esempio le parole espresse dal giocatore dopo pochi giorni dalla firma nel mercato estivo del 2023. Pur arrivando da una squadra come il Manchester City infatti, aveva dichiarato: "Sto vivendo un sogno, giocare per il Barcellona è qualcosa che ho sempre desiderato".

Chi farà posto a Cancelo? Le ipotesi

Ma come giocherà ora il Barcellona con Cancelo e chi gli farà posto nello scacchiere di Hansi Flick? Per prima cosa bisognerà capire in quali condizioni si presenterà il giocatore dopo una stagione e mezza in un campionato meno allenante come quello saudita. Se sarà subito al 100% Cancelo rappresenterà una soluzione immediata per la fascia destra. Dove è vero che c'è un giocatore importante come Jules Koundé, il quale però potrebbe anche essere dirottato al centro della difesa a 4.

Va anche aggiunto che Cancelo è divenuto nel tempo un giocatore in grado di occupare più posizioni in campo: sotto la guida di Guardiola è stato apprezzato anche dentro al campo, in mediana. Inoltre può offrire comunque un'alternativa in più sia allo stesso Koundé che per Balde a sinistra, in una stagione piena di impegni segnati sul calendario.