Ligue 1, il Lione vince ancora e non si ferma più: 2-0 al Nizza firmato Tolisso e Nartey
Il Lione non sbaglia e vince 2-0 in casa contro il Nizza grazie al gol di Tolisso al 46' del primo tempo e Nartey al 64'. Una partita che i padroni di casa hanno ben indirizzato fin da subito e che permette loro di continuare sulla falsariga di quanto fatto ultimamente. In classifica adesso il Marsiglia quarto è distante 5 punti, mentre il PSG secondo e a 6 lunghezze. Di seguito tutti i dettagli sulla Ligue 1:
Venerdì 13 febbraio
Rennes-PSG 3-1
Monaco-Nantes 3-1
Sabato 14 febbraio
Marsiglia-Strasburgo 2-2
Lille-Brest 1-1
Paris FC-Lens 0-5
Domenica 15 febbraio
Le Havre-Tolosa 2-1
Lorient-Angers 2-0
Metz-Auxerre 1-3
Lione-Nizza 2-0
La classifica in Ligue 1
1. Lens – 52 (22 partite giocate)
2. PSG – 51 punti (22)
3. Lione – 45 (22)
4. Olympique Marsiglia – 40 (22)
5. Rennes – 34 (22)
6. Lilla – 34 (22)
7. Racing Strasburgo – 31 (22)
8. Monaco – 31 (22)
9. Lorient – 31 (22)
10. Tolosa – 30 (22)
11. Angers – 29 (22)
12. Brest – 27 (22)
13. Le Havre – 26 (22)
14. Nizza – 23 (22)
15. Paris – 22 (21)
16. Auxerre – 17 (22)
17. Nantes – 14 (22)
18. Metz – 13 (22)
