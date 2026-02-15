Ligue 1, il Lione vince ancora e non si ferma più: 2-0 al Nizza firmato Tolisso e Nartey

Il Lione non sbaglia e vince 2-0 in casa contro il Nizza grazie al gol di Tolisso al 46' del primo tempo e Nartey al 64'. Una partita che i padroni di casa hanno ben indirizzato fin da subito e che permette loro di continuare sulla falsariga di quanto fatto ultimamente. In classifica adesso il Marsiglia quarto è distante 5 punti, mentre il PSG secondo e a 6 lunghezze. Di seguito tutti i dettagli sulla Ligue 1:

Venerdì 13 febbraio

Rennes-PSG 3-1

Monaco-Nantes 3-1

Sabato 14 febbraio

Marsiglia-Strasburgo 2-2

Lille-Brest 1-1

Paris FC-Lens 0-5

Domenica 15 febbraio

Le Havre-Tolosa 2-1

Lorient-Angers 2-0

Metz-Auxerre 1-3

Lione-Nizza 2-0

La classifica in Ligue 1

1. Lens – 52 (22 partite giocate)

2. PSG – 51 punti (22)

3. Lione – 45 (22)

4. Olympique Marsiglia – 40 (22)

5. Rennes – 34 (22)

6. Lilla – 34 (22)

7. Racing Strasburgo – 31 (22)

8. Monaco – 31 (22)

9. Lorient – 31 (22)

10. Tolosa – 30 (22)

11. Angers – 29 (22)

12. Brest – 27 (22)

13. Le Havre – 26 (22)

14. Nizza – 23 (22)

15. Paris – 22 (21)

16. Auxerre – 17 (22)

17. Nantes – 14 (22)

18. Metz – 13 (22)