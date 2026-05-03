Casa Pia-Tondela, gli arbitri lasciano il campo scortati dalla polizia: cos'è successo

I minuti successivi al fischio finale della partita Casa Pia-Tondela sono stati roventi. Siamo alla penultima giornata della Liga Portugal, e la sfida si è conclusa con la vittoria per 1-0 del Tondela, in un match cruciale nella lotta salvezza. Dopo la fine della gara però ci sono stati spiacevoli episodi che hanno coinvolto la terna arbitrale.

Mentre la squadra arbitrale, guidata da André Narciso, si dirigeva verso il tunnel che conduceva agli spogliatoi, Pedro Valdemar, vice allenatore di Álvaro Pacheco al Casa Pia, ha cercato di impedire all'arbitro di lasciare il campo frapponendosi tra lui e il campo. Un membro della Guardia Nazionale Repubblicana (GNR) è dovuto intervenire per allontanare il vice allenatore di Casa Pia, mentre un altro agente ha scortato la squadra arbitrale fuori dal campo. Presente in mezzo a questa confusione vicino al tunnel anche Tiago Lopes, amministratore delegato di Casa Pia, che ha protestato a sua volta contro la squadra arbitrale.

I risultati di oggi:

Casa Pia-Tondela 0-1

Braga-Estoril Praia 1-1

La classifica

1. Porto 85 punti (32 gare giocate): Campione di Portogallo

2. Benfica 76 (32)

3. Sporting 73 (31)

4. Braga 57 (32)

5. Famalicao 52 (32)

6. Gil Vicente 49 (31)

7. Moreirense 42 (32)

8. Guimaraes 42 (31)

9. Alverca 38 (32)

10. Estoril Praia 38 (32)

11. Arouca 36 (32)

12. Rio Ave 34 (31)

13. Santa Clara 33 (32)

14. CD Nacional 31 (32)

15. Estrela Amadora 28 (32)

16. Casa Pia 26 (32)

17. Tondela 25 (32)

18. AVS 17 (32)