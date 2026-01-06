Premier League, oggi si apre la 21ª giornata. Ultima spiaggia per Espirito Santo?
Turno infrasettimanale in Premier League, la 21 giornata si apre col West Ham, fresco dell'acquisto di Taty Castellanos, che affronta il Nottingham Forest in una sfida salvezza nonché ultima spiaggia per Nuno Espirito Santo. Il portoghese aveva preso il posto di Graham Potter a fine settembre, ma in 15 partite giocate ha ottenuto la miseria di 2 vittorie, con il rischio retrocessione altissimo, a maggior ragione dopo la sconfitta nell'ultimo turno contro il Wolverhampton, che peraltro ha trovato proprio contro i londinesi la prima vittoria in campionato. Questo il programma completo, che si chiuderà giovedì sera col big match fra Arsenal e Liverpool:
Martedì 6 gennaio
West Ham - Nottingham Forest (ore 21)
Mercoledì 7 gennaio
Bournemouth - Tottenham (ore 20.30)
Brentford - Sunderland (ore 20.30)
Crystal Palace - Aston Villa (ore 20.30)
Everton - Wolverhampton (ore 20.30)
Fulham - Chelsea (ore 20.30)
Manchester City - Brighton (ore 20.30)
Burnley - Manchester United (ore 21.15)
Newcastle - Leeds (ore 21.15)
Giovedì 8 gennaio
Arsenal - Liverpool (ore 21)
CLASSIFICA
1. Arsenal 48
2. Manchester City 42
3. Aston Villa 42
4. Liverpool 34
5. Chelsea 31
6. Manchester United 31
7. Brentford 30
8. Sunderland 30
9. Newcastle 29
10. Brighton 28
11. Fulham 28
12. Everton 28
13. Tottenham 27
14. Crystal Palace 27
15. Bournemouth 23
16. Leeds 22
17. Nottingham Forest 18
18. West Ham 14
19. Burnley 12
20. Wolverhampton 6
MARCATORI
19 reti: Haaland (Manchester City)
14 reti: Igor Thiago (Brentford)
9 reti: Semenyo (Bournemouth)
