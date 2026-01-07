West Ham nel baratro, Espirito Santo rischia un altro esonero dopo il k.o. con la sua ex squadra

Il West Ham continua a navigare in acque tempestose in Premier League. Ieri, la squadra di Nuno Espírito Santo ha subito una nuova sconfitta casalinga, questa volta contro il Nottingham Forest per 2-1, accentuando la crisi di risultati che grava sul club londinese. Secondo il Daily Mail, la panchina del tecnico portoghese è più che mai a rischio.

La sfida contro il Nottingham era considerata un’occasione per interrompere la lunga serie negativa e provare a dare una scossa alla stagione. Ma la squadra non riesce a trovare continuità: il West Ham non vince da oltre due mesi, precisamente dall’8 novembre, quando superò il Burnley. Da allora, sono arrivate dieci partite senza successi, tra cui il pesante 0-3 contro il Wolverhampton, fanalino di coda del campionato. La crisi non è passata inosservata neanche dai tifosi. Durante l’incontro, alcuni sostenitori hanno preso di mira direttamente Espírito Santo con cori minacciosi, arrivando a cantare: "Verrai licenziato domani", mentre il tecnico osservava impotente le difficoltà della sua squadra.

Il West Ham occupa attualmente la 18ª posizione, primo posto nella zona retrocessione, con 14 punti, mentre il Nottingham Forest, con 21 punti, è appena sopra la linea di salvezza. La distanza tra le due squadre e la mancanza di risultati concreti rende sempre più complicata la situazione del tecnico portoghese, che ora dovrà trovare una soluzione immediata per evitare il baratro della retrocessione. La sensazione è che la pazienza della società e dei tifosi sia ormai al limite: ogni partita è un esame, e Nuno Espírito Santo dovrà dimostrare rapidamente di poter invertire la rotta, altrimenti il suo futuro agli Hammers potrebbe essere segnato. Sarebbe il secondo esonero stagionale per lui, dopo quello che gli ha rifilato proprio il Nottingham Forest.