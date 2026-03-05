Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Championship, rivoluzione play-off: dal 2026/27 si passa a 6 squadre, stile Serie B

Championship, rivoluzione play-off: dal 2026/27 si passa a 6 squadre, stile Serie B
© foto di Federico De Luca
Yvonne Alessandro
Oggi alle 13:25
Yvonne Alessandro

In occasione dell'Assemblea Generale odierna, i club della EFL (seconda lega professionistica del calcio inglese) hanno approvato le modifiche per ampliare il numero di squadre che competeranno nei Play-Off della Sky Bet Championship, portandole da quattro a sei a partire dalla stagione 2026/27.

La decisione, secondo quanto riferito dalla Serie B inglese, mira ad aumentare il numero di incontri competitivi durante le fasi finali della stagione, offrendo al contempo ad altri due club l'opportunità di raggiungere la finale dei Play-Off allo stadio di Wembley e di approdare in Premier League. In pratica la stessa formula degli spareggi di Serie B in Italia.

L'Amministratore Delegato della EFL, Trevor Birch, ha dichiarato: "Sin dalla loro introduzione nel 1986/87, i Play-Off sono diventati un momento clou del calendario calcistico nazionale, catturando il dramma, la suspense e il rischio che rendono la EFL così speciale. Dopo diversi mesi di discussioni con i club e gli altri stakeholder, siamo fiduciosi che questo cambiamento rafforzerà ulteriormente la Championship come competizione e darà a più club e ai loro tifosi una reale opportunità di ottenere la promozione".

Perciò i Play-Off di Championship consisteranno in 7 partite. I turni eliminatori, dove le squadre classificate dal 3° al 6° posto non accederanno più tutte direttamente alle semifinali. Il nuovo formato infatti prevede gare secche. Poi i due vincitori dei turni eliminatori accederanno alle semifinali (contro le squadre classificate al 3° e 4° posto della classifica). Queste partite, invece, si disputeranno con la formula di andata e ritorno. In conclusione la finale tra i due semifinalisti, con la fortunata a trionfare e salire in Premier League. Il formato finale esatto sarà concordato nel corso dell'anno corrente.

